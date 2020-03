Christian Torres, la joya guanajuatense del MMA

Dice un viejo adagio que ‘un guerrero se forma en el campo de batalla’ y Christian Torres, artemarcialista leonés desde pequeño creció entre patadas, llaves golpes a costales, hábitos que ahora lo erigen como la ‘joya’ del MMA guanajuatense.

Aunque está por cumplir 20 años, por sus nudillos y piernas han pasado miles de horas de entrenamiento, puñetazos y patadas, esfuerzo que vale la pena pagar cuando lo que se busca es ser el mejor peleador del país.

“Entreno desde hace 15 años, mis maestros han sido mis tíos Fernando y Carlos ‘Sensei’ Torres, con ellos entreno en el sistema Yudansha Caveirinha. En las artes marciales más que pensar en el dolor, hay que concentrarse en ganar, en vencer a tu rival, el MMA es mi estilo de vida”, comentó Christian Torres.

Nace la inspiración

En las artes marciales mexicanas, Carlos ‘Sensei’ Torres tiene un lugar en la historia que fue de los primeros impulsores del MMA en México, además de ser multicampeón y pelear en Brasil, Costa Rica, entre otras naciones.

“Desde chico siempre me entrené con mis tíos, ambos me motivaron siempre y principalmente mi ejemplo a seguir es ‘Sensei’ Torres, fue de las artemarcialista que se abrieron paso en un deporte no muy conocido, ellos me inspiraron”, subrayó Dani Torres.

Grandes sueños

En años recientes, este peleador leonés se ha consolidado como multicampeón estatal, nacional y en 2019 alcanzó el podio internacional al ser medallista de bronce en el Mundial de Artes Marciales Amateur de Bahréin 2019.

“Con la medalla en el mundial, sin duda crecen las expectativas, los retos, ahora este año se vienen muchas pruebas, están torneos regionales, el nacional y panamericano, hay que pelear ahí para sumar puntos y calificar al mundial que será en Kazajistán”, agregó el artemarcialista.

El Campeonato Mundial Junior está programado para el mes de octubre, el Panamericano se iba a celebrar en Playa del Carmen del 21 al 23 de marzo pero ante la contingencia sanitaria con el coronavirus se pospuso. A nivel nacional se coronado campeón en 2017 y 2018.

Ficha:

Christian Daniel Torres

Edad: 19 años

Ciudad: León, Guanajuato

Categoría: Peso Mosca

Frase:

“El buen navegante, solo navega por amor al mar”

Palmarés: