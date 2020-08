Chapo Montes será Fiera hasta 2022

León, Guanajuato; 21 de agosto del 2020.- Considerado un histórico de Club León, Luis Montes seguirá engrandeciendo su legado como fiera ya que renovó contrato hasta 2022.

¡GRACIAS, @Chapomontes10! 👏🏻



Hay capitanes eternos, personas que siempre tendrán un lugar en nuestra vida.#YoTeFirmoQue pic.twitter.com/EQTywa4obu — Club León (@clubleonfc) August 21, 2020

La noticia se dio a conocer con un video donde el capitán esmeralda agradece la presencia de los aficionados que aunque no pueden acudir al Estado León por la pandemia, Montes Jiménez estará en la institución para cuando las tribunas vuelvan a llenarse de gente y para ello firmó su continuidad hasta 2022.

“Ustedes siempre han estado aquí, cada jugada, cada gol, cada partido, nadie mejor que ustedes para ocupar este lugar, per so hoy no puede venir, que mejor que su lugar vaya a donde están, ahora no pueden estar con nosotros, pero cuando regresen yo les firmo que seguiré aquí, he renovado mi contrato hasta 2022”, comenta Luis Montes en el videoclip.





Apenas en 2019 se había asegurado la permanencia del ‘Chapito’ Montes hasta 2021, en aquella ocasión fue ‘Goku’ quien por medio una llamada telefónica felicitó al jugador por su renovación con La Fiera.

Con esta extensión, Montes Jiménez cumplirá 11 años con la institución felina, actualmente suma 18 torneos defendiendo la camiseta verdiblanca, periodo donde se consagró campeón de ascenso en 2012, luego bicampeón al ganar el Apertura 2013 y Clausura 2014, también cuenta con partidos internacionales de Copa Libertadores y la Liga de Campeones de la Concacaf.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes León va #MásAllá en el festejo de su 76 aniversario

HOMENAJE

En el mismo video se aprecia al juarense firmando unas butacas, mismas que a manera de homenaje serán entregadas a familiares de exjugadores y aficionados fallecidos recientemente.

“Entregaremos 10 butacas firmadas por nuestro capitán a los familiares de personas que como él tienen un lugar en nuestra vida”, se lee al cierre del video.

Francisco Rivas, Gil Loza y Constantino perales son los exfieras que fallecieron recientemente, al igual que Carlos Díaz Torres, ex directivo, así como Rosendo Maceira, fotoperiodista de El Sol de León y Esto del Bajío, quien falleció a finales de julio. Los otros cinco asientos serán para aficionados que perecieron a causa del Coronavirus.

En números

9 años tiene Montes con Club León

18 torneos a disputado en México

322 partidos ha jugado entre Liga, Copa MX y Ascenso