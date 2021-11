Celebra Colegio de Árbitros del Estado de Guanajuato 85 aniversario

León, Guanajuato.- Llegó la fiesta para los silbantes del futbol, el Colegio de Árbitros del Estado de Guanajuato celebró su 85 aniversario, mismo que cimenta las bases para proyectos como el incrementos de socios y la expansión a nuevas ligas.

En el marco de las festividades se realizó la tradicional ceremonia religiosa de acción de gracias en el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, además se disputó un encuentro amistoso entre los nazarenos y el equipo ECCA de la Liga Interclubs, el resultado final quedó en 5-3 en contra de los silbantes.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Contrastante cierre de fecha FIFA para los seleccionados esmeraldas

Para cerrar con broche de oro, se realizó una convivencia en las instalaciones del Colegio de Árbitros, evento al que acudieron agremiados, familiares e invitados especiales.

PROYECTOS

Encabezado por Christian Gómez, el CAEG está reestructurándose y recuperándose de la pandemia, actualmente cuenta con más de 60 elementos, entre ellos destaca el Roberto Domínguez que es el juez de mayor edad con 74 años, mientras la más joven es Mitzue Acosta con 16.

“Se cumplieron 85 años como institución, es bastante tiempo de estar trabajando por el correcto desarrollo del futbol en León, esto es una vocación, ahora nuestro mayor compromiso es formar nuevas generaciones de árbitros, tenemos el proyecto de alcanzar los 100 socios y llegar a nuevas ligas en la región”, comentó Christian Gómez, presidente del CAEG.

Luego de ocho décadas, los silbantes formados por el CAEG tienen presencia en 16 ligas, entre ellas están la Interclubs, Punto Verde, Obrero Guadalupana, San Cristóbal, además de las categorías sub 16, sub 17, y sub 18 de Club León. Fuera de la entidad también participan en certámenes de Villa de Arriaga en San Luis Potosí y los municipios jaliscienses de Unión de San Antonio y Ojuelos.

Con un periodo de formación de tres meses, el Colegio de Árbitros del Estado de Guanajuato alista una nueva camada de 12 silbantes quienes son capacitados en las reglas del futbol, acondicionamiento físico, así como desempeño como centrales, abanderados y auxiliares.