Cecilia Tamayo: La mexicana que sueña con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

León, Guanajuato.- Cecilia Tamayo, la mexicana más rápida en los 200 metros, renueva bríos y fija nuevos objetivos de cara a un nuevo Ciclo Olímpico. Tras su participación en los Juegos de París 2024, la corredora leonesa tiene hambre por regresar al máximo certamen deportivo en el orbe.

Tamayo Garza estuvo de visita en su terruño para participar como panelista en el Foro Go “Posibilidades Infinitas” organizado por la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato, edición cuya clausura tuvo la participación especial del nueve veces medallista olímpico y entrenador de Ceci Tamayo en la Universidad de Houston, Carl Lewis.

Luego de su participación en el escenario, la corredora mexicana hizo una evaluación de lo que fue su primera experiencia en JJ. OO., cita que la hizo crecer como atleta y persona.

“Para mí París (2024) fue una gran experiencia, fueron mis primeros Juegos Olímpicos. De cada una de las carreras que tuve, del 100 y los 200 metros me llevo un aprendizaje, me llevo un sentimiento que me deja todavía con más ganas de buscar ser la mejor versión de mí, entonces deportivamente hablando sé que todavía puedo crecer mucho y estoy muy emocionada por ello”, comentó Ceci Tamayo en charla para El Sol de León.

Durante la cita deportiva celebrada en la Ciudad Luz, certamen deportivo celebrado en la Ciudad Luz, Tamayo volvió a poner a México en una prueba de 100 metros después de 20 años; la última había sido Liliana Allen en Atenas 2004, mientras en los 200m rompió con la ausencia mexicana que no se tenía desde Esperanza Girón en 1968.

En la pista púrpura del Stade de France la corredora de Guanajuato no tuvo sus mejores maras, en los 100m tenía 11.10 segundos como personal best y en los 200 metros llegó a Francia con crono de 22.45, en París 2024 sus tiempos fueron de 11.39 y 23.49 segundos, registros que no le alcanzaron para superar los heats clasificatorios.

“Quizá no corrí mis mejores tiempos como me hubiera gustado en París, pero así es, es aprendizaje, a lo mejor hubo un pequeño descuido en la salida, o al final, la verdad que es eso, seguir aprendiendo de qué se puede mejorar de esas carreras y para mí París fue eso un gran aprendizaje, como dije, quizá no corrí mi mejor marca, pero sí aprendí”, subrayó la atleta de 27 años.



Nuevo ciclo

Tras esa primera experiencia Olímpica, en el corazón de Tamayo nace el hambre por volver: “Concuerdo en que después de competir te queda con hambre de más, en mi caso me quedé con una pequeña espinita en el corazón porque quiero más, quiero más de este momento, quiero mostrarle al mundo más de lo que soy capaz, eso es lo que me llevo de París”.

Con la meta fija en Los Ángeles 2028, la velocista busca afianzar sus zancadas e ir año con año, por ello el próximo gran evento al que busca participar es el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025.

CONADE

En esa visión a futuro, la especialista en pruebas de velocidad externó su confianza con relación a la administración que inicia Rommel Pacheco al frente de la CONADE.

“Todavía no conozco a Rommel (Pacheco) no he hablado con él, no me he acercado, he estado terminando de dirigir lo que pasó en París y enfocarme en lo que sigue, Sí veo que viene un cambio de directiva, sé que van a venir muchos cambios, aún no sé si para bien o para mal, pero esperemos lo mejor ahora sí, uno no puede llegar con prejuicios, simplemente es ver qué tal nos va, ver qué tal se genera es esfuerzo, este apoyo, este trabajo y pues desearles lo mejor”, concluyó Tamayo.