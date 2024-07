Cecilia Tamayo sella su calificación virtual a París 2024

León, Guanajuato.- La velocista leonesa, Cecilia Tamayo, redondeó su participación en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de atletismo, logrando el título en la prueba de los 200 metros, mismo evento para el que selló su clasificación virtual a los Juegos Olímpicos París 2024. En este certamen, Guanajuato tuvo presencia en el podio con cinco oros, una plata y un bronce.

Para el último día de pruebas de este certamen celebrado en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, Tamayo Garza compitió en su especialidad, los 200 metros, competencia en la que se perfiló a su sexto título nacional tras encabezar los heats clasificatorios con 23.21 segundos.

Una vez en la final, Ceci se adueñó de la pista para mejorar su marca anterior y sellar un nuevo triunfo tras cronometrar 22.79, apenas 22 centésimas de segundo sobre la marca mínima de 22.57 segundos establecida por la World Athletics para calificar a la justa parisina.

A pesar de no lograr el tiempo requerido por el ente rector de atletismo mundial, la corredora mexicana está virtualmente clasificada a París vía ranking mundial, aunque debe esperar la confirmación del padrón final de atletas con boleto a la justa veraniega, misma que está por confirmarse en próximos días, toda vez que el 30 de junio concluyó el periodo de clasificación.

“Yo he dado mi mejor esfuerzo, hasta este momento he hecho todo lo posible, todo lo que he podido y no me arrepiento de nada, entonces es simplemente esperar, ver los mejores resultados y seguir adelante. Ahorita sigue pendiente esperar hasta que se cierre el proceso. Esperamos buenas noticias próximamente y pues sigue prepararse mental y físicamente”, comentó Tamayo en entrevista para ESTO.

Entre los representantes guanajuatenses que se coronaron en este certamen organizado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo destacó Laura Galván en los 1500 metros con 4:19.29 minutos, mientras Ricardo Ortiz dominó los 10 mil metros caminata tras finalizar en 40:45.74 minutos. Resaltar, Galván y Ortiz ya tienen su boleto a París 2024.

Los otros dos campeones fueron el irapuatense José Eduardo Rodríguez con 8:55.50 en los 3 mil metros steeplechase, misma prueba en la que triunfó la capitalina Arian Iveth Chia finalizando en 10:52.73.

La única plata ‘guanajua’ fue obra de Cecilia Tamayo, que reafirmó su posición como mejor mexicana con 11.22 segundos, con apenas una centésima de segundo menos la puertorriqueña Gladymar Torres se llevó el primer lugar. Paula Ortiz de Nuevo León fue tercer lugar con 11.65.

Por su parte, el único bronce fue obtenido por Jennifer Martínez, con 4:27.14 minutos, en los 1500m. En este mismo evento Sabrina Salcedo ocupó la quinta casilla.

Entre los atletas de la entidad que se ubicaron en el Top 5, están Ana Sofía Guerra como cuarto lugar en los 3 mil metros con obstáculos. En los 10 mil metros, José Luis Almaguer y Víctor Daniel Gómez hicieron el 4 – 5.

Por su parte, en los 100m, Jonathan Padilla finalizó cuarto, al igual que Sandro Danilo Rocha en el 400m. Finalmente, Carlos Mercenario fue quinto de los 10 mil metros