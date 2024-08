Carrera de los Barrios vuelve a las calles de León este domingo

León, Gto.- Entre la expectativa y la emoción se da el regreso de la Carrera de los Barrios, certamen pedestre que este domingo vuelve a las calles de León tras ausentarse del calendario atlético en los últimos dos años. La nueva aventura enmarca la edición 66 en la que se esperan 3 mil corredores.

Bien se dice que no hay día que no se llegue ni plazo que no se cumpla y para esta justa pedestre que goza de gran tradición entre la comunidad atlética, llegó el momento para hacer vibrar las principales vialidades, así como los barrios populares de la capital cuerera.

La edición de 2024 resulta especial, ya que se planificó gracias a la iniciativa de un nuevo comité organizador, por lo que resurge renovada y con el nombre de Carrera de los Barrios de la Industria del Calzado. Será en punto de las 6:30 horas cuando sé de la señal de salida para todo el contingente de participantes.

Como marcan los cánones de este histórico evento, la salida y meta volverán a instalarse a los pies del Arco de la Calzada, histórico monumento que será atravesado por miles de participantes que partirán en busca de su mejor marca en los 10 y 21 kilómetros, para esta última distancia se espera la asistencia de corredores de élite.

La ruta está trazada para recorrer la Zona Centro y tradicionales barrios leoneses como El Coecillo, Barrio Arriba, San Miguel, San Juan de Dios, entre otros. Resaltar que el evento cuenta con aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo por lo que las marcas obtenidas en tierras zapateras son oficiales para calificar a otros eventos internacionales.

Para incentivar la participación de atletas de alto rendimiento o de Primera Fuerza, se dispone de un bono de 250 mil para distribuirse entre los ganadores. En el caso de los 21k, los cinco primeros lugares de la rama varonil y femenil serán premiados con bonos que van de los 3 mil a los 20 mil pesos.

De igual forma, se dispone de otros incentivos económicos adicionales para el corredor que supere el récord del evento en la prueba de Medio Maratón, cuyas marcas son de 1:03:00 para la prueba masculina y de 1:11:00 en la carrera femenina. También hay bonos para el Mejor Mexicano, Mejor Guanajuatense y Mejor Leonés, aunque estos tres también están sujetos a marcas mínimas.

La Carrera de los Barrios 2024 promete ser una auténtica fiesta, ya que no se realizaba de manera presencial desde febrero del 2020, siendo Zeferino Ortiz su último ganador con registro de 1 hora con 7 minutos y 39 segundos. Para marzo se desató la pandemia de Covid-19, lo que truncó la organización de este evento. En 2021 se realizó una edición virtual, luego en 2022 y 2023 ya no pudo llevarse a cabo por complicaciones para su organización y captación de patrocinadores.