Carlos Mercenario Arsof cierra su etapa como juvenil

León, Guanajuato.- El representante guanajuatense más avanzado en la disciplina de marcha, Carlos Mercenario Arsof, hijo de la leyenda Carlos Mercenario Carbajal, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, va tras los mismos pasos de su padre.

Mercenario Jr. ha dado cerrojazo a su trayectoria juvenil, donde en la última Olimpiada Nacional tuvo la oportunidad de subir al podio ya con los colores de nuestra entidad, pero ahora el reto se vuelve mucho mayor al dar el salto a la prueba de 20 kilómetros e intentar dar le marca que lo pueda meter a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

⬇️Da clic aquí⬇️

Futbol Celebran Navidad junto a sus familias

“Cada año como juvenil fui aprendiendo y conociéndome más, he cerrado bien esa etapa y este fue un año donde asistí al Campeonato Panamericano en Costa Rica, obtuve plata y luego fui a Eslovaquia donde gané la presea de oro, así que ahí me he despedido de la categoría de 10 kilómetros”, señaló el andarín en entrevista con el Comité Olímpico Mexicano (COM).

Mantener vigente el apellido Mercenario en las altas esferas de la marcha “es una gran responsabilidad, pero también como lo he dicho es una arma de doble filo, es como uno lo quiera ver, puede ser la presión de llevar dicho apellido o al contrario, sentirte apoyado”.

Si el heredero de Carlos Mercenario Carbajal desea llegar a Tokio, deberá conseguir un registro de 1 hora y 21 minutos, para lograrlo este próximo 2 de enero comenzará un campamento de preparación de cuatro semanas en Australia y posteriormente competirá en Eslovaquia y la República Checa.

“Mi meta el próximo año es grande, es poder dar esa marca a los Juegos Olímpicos y es un 50-50 porque no sabemos como voy a reaccionar en los 20 kilómetros, pero por lo que marcan los resultados de mis entrenamientos todo va bien”, precisó Mercenario Arsof.