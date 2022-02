Carlos ‘El Güero’ Torres sueña en ganar Los Soles con Irapuato San Martín

León, Guanajuato.- Alistando la vuelta de los cuartos de final y con la ventaja de 2-1, Carlos ‘El Güero’ Torres, delegado de Irapuato San Martín Acondaire Materiales Domínguez sueña con ganar por primera vez el Sol de Oro.

En entrevista para TV4 Guanajuato, Carlos Torres destacó la participación de su escuadra en la fase de cuartos de final, además de reconocer que su máximo sueño es ganar por primera vez el Torneo de Los Soles.

“Yo nunca he ganado este torneo, he ganado otros torneos, pero este se me ha complicado, me quedo en octavos o cuartos y ya no paso más. Para mí representaría una gran satisfacción en mi vida, sería muy importante para la ciudad (Irapuato) y la gente que nos apoya, para mí en mi vida es lo que me falta, es un sueño”, resaltó el delegado de Irapuato San Martín.

Conocido en las canchas como ‘El Güero’, destacó la trascendencia que tienen Los Soles como torneo de futbol “El Torneo de Los Soles es uno de los más importantes a nivel de la República, es uno de los más importantes, los jugadores, directivas y dueños de los equipos le dan su importancia a este torneo que cada año crece”.

En el actual certamen, Irapuato San Martín disputa los cuartos de final ante CIS Salamanca, en el juego de ida sacaron de El Molinito una ventaja de 2-1, para la vuelta serán anfitriones por lo que ‘El Güero’ Torres llamó a los aficionados para que apoyen a su equipo en busca de un boleto a la semifinal.

“Les hago una atenta invitación a la gente de Irapuato para que apoyen al equipo de casa, este equipo se hizo para que la gente disfrutara de buen futbol, lo esperamos el próximo lunes en la cancha La Presita. Vamos ganando ante Salamanca, los esperamos”, concluyó Carlos Torres.

Durante la fase regular, el representativo fresero cerró como líder del Grupo 1 con siete triunfos, dos empates y una derrota. En el goleo sumó 31 anotaciones a favor por 10 en contra.