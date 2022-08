Campbell busca consolidación en León para llegar Catar 2022

León, Guanajuato.- Enfrentar a Rayados resulta especial para Joel Campbell, pero el jugador tico deja de lado la nostalgia para enfocarse al máximo con Club León ya que sabe que un buen papel en Liga MX lo puede catapultar a su tercera participación mundialista.

Campbell militó con Monterrey durante los torneos de Apertura 2021 y Clausura 2022, luego regresó a La Fiera para apuntalar el plantel de Renato Paiva. Siendo La Pandilla el siguiente rival, el atacante centroamericano reconoció un sentimiento especial.

“Voy a estar siempre agradecido por la oportunidad que ellos me dieron, el poder jugar un Mundial de Clubes, era para mi algo muy importante. Ahora estoy de este lado, pertenezco también a esta familia en la que fui campeón y voy a defender estos colores a muerte, soy un profesional, ahorita tengo que darle todo mi corazón y mi talento a León que es mi equipo”, resaltó Joel Campbell.

Conocedor del sistema táctico de Vucetich, considera que la clave para vencer a Monterrey está en “Mantener nuestro estilo de juego, que es de mucha intensidad, lo hemos demostrado en los últimos partidos. Tenemos que ir allá e intentar ir por el partido, presionarlos con intensidad, será vital para nosotros, obviamente ellos tienen muchos recursos que nos va a poner las cosas bastante difíciles, pero creo que tenemos un equipo capaz de sacar un gran partido allá”.

MUNDIAL

Siendo año mundialista, el futbolista verdiblanco, es consciente que una buena actuación en Liga MX es la plataforma ideal para llegar en óptimas condiciones a la justa a desarrollarse en diciembre, aunque la competencia interna es importante.

“Estoy en un nivel de experiencia bastante bonito, con 30 años voy por mi tercer mundial y estoy disfrutando el futbol, cada vez me encuentro mejor en la cancha. (León) es un equipo que tiene muchísimos jugadores de gran nivel, entonces uno no puede relajarse ni desconcentrarse, estoy totalmente metido porque me ha costado mucho y no quiero esta oportunidad dejarla ir”, sentenció el dorsal número 12 del conjunto zapatero.

