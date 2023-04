Camacho y los Bravos de León buscan volarse la barda en 2023

León, Guanajuato.- Fieles a uno de sus lemas: “Más Bravos que Nunca”, los Bravos de León arrancan su participación en la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol, año en el que la tropa cuerera buscará de una vez por todas regresar a los playoffs, instancia a la que no acceden desde el segundo torneo de 2018.

Y para cumplir con el objetivo, la novena del Bajío ha armado un roster que promete y en donde figura un guanajuatense con mucho “power”, el hijo prodigo de Puruagua, esto en el municipio de Jerécuaro, José Israel Camacho, quien va por su campaña de consolidación ya que en 2022 irrumpió de gran manera macaneando para .279 con 41 hits, cuatro palos de vuelta entera, 26 carreras remolcadas y 24 anotadas.

“Es una temporada muy importante para mí, pero en general para todo el equipo, debe ser el año de la consolidación y claro que me gustaría dar a conocerme más, pero lo importante es lo grupal y siento que Bravos será un equipo de mucha garra, si vamos perdiendo lo vamos a luchar, lo que nos han inculcado es entregarlo todo hasta el último out, aquí es dar el cien hasta lo último”, dijo el pelotero en charla con El Sol de León.

Los manejados por Luis Mauricio Suárez cumplieron con una pretemporada de resultados importantes, así que esa misma inercia positiva la buscarán trasladar ahora a la Serie Inaugural donde le harán los honores a los campeones Leones de Yucatán.

“El equipo pinta bien, se tuvo una gran pretemporada, nos hemos acoplado bastante bien y creo que eso es fundamental para encontrar buenos resultados. Desde el día uno el manager nos dijo que teníamos que enfocarnos en dar todo dentro del campo, ya sea en un juego de práctica, en un entrenamiento, en los primeros juegos, entonces la idea es dar el cien por ciento, necesitamos dar resultados rápidos y Luis Mauricio nos conoce bastante bien, sabe que lo vamos a entregar todo por el equipo”, aseveró.

ORGULLO GUANAJUATENSE

José Camacho es un hombre de sueños y apegado a su familia, apenas a los ocho años viajó con sus padres a los Estados Unidos, retornar al terruño lucía casi imposible, sin embargo, el “Rey de los Deportes” le tenía deparado un reencuentro inolvidable.

“Hace unos años me ofrecieron un contrato, al final no me pude quedar en el equipo donde me habían llamado, estuve fuera del beisbol en 2021 y uno de mis tíos me llevó a un mini camp que hizo Bravos en 2022, me fue bastante bien, me quedé, hice la pretemporada y todavía me quedé tres semanas fuera del roster al inicio de la temporada, pero seguí trabajando, jamás bajé los brazos, me dieron la oportunidad y salió bien”, relató.

Lo que su padre jamás concretó, un debut como profesional en la LMB, el inicialista y outfielder si lo llevó a cabo y con la grata satisfacción de que su familia lo viera con camisola y spikes dentro de un diamante.

“Mi papá desde chiquito me platicaba que él tenía el sueño de jugar, así que poderle dar ese orgullo se siente muy bonito, darle esta alegría es algo muy importante y la temporada pasada mi mamá pudo venir a verme jugar, tenía poquito más de dos años sin verla y tenerla a mi lado la verdad fue un momento especial que jamás voy a olvidar”.

Camacho forma parte de un elenco de 31 jugadores que estarán activos para enfrentar a los “melenudos”. La rotación leonesa para abrir fuego incluirá al dominicano Jheyson Manzueta, al cubano Lázaro Blanco y al también quisqueyano Francis Martes.

En Números

1 Temporada para José Israel Camacho con los Bravos de León

59 Juegos afrontó el inicialista y jardinero en su primera campaña como profesional

26 Carreras producidas con la camisola leonesa para el guanajuatense

La Serie

Liga Mexicana de Beisbol

Temporada 2023

Leones de Yucatán Vs. Bravos de León

Fecha: 20 al 22 de Abril

Hora: 19:30

Estadio: Domingo Santana

Duelos de Pitcheo