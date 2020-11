Calistenia y workout toman fuerza en León

León, Guanajuato.- La calistenia toma fuerza en León, la agrupación Vatos Workout celebró su primera exhibición de esta disciplina en el Parque Chapalita.

Uniendo esfuerzos para el fomento de la calistenia y street workout, Comude León y Células Deportivas colaboraron para esta primera exhibición, evento al que asistieron alrededor de 100 practicantes entre ellos, niños, jóvenes y adultos, de León, Irapuato, San Francisco del Rincón y CDMX.

Entre los grupos que asistieron fueron Vatos Wokout que fungió como anfitrión, Cobra Gym Bars and Fitness, Simios Team, Be the Beast, Alien Bars y Natural Mind and Body.

De igual forma se contó con la presencia de algunos de los mejores exponentes de este deporte, entre ellos Iván Donovan Contreras e Iván Axel López, ambos campeones estatales de la modalidades de Freestyle y resistencia, respectivamente.

Ante la gran respuesta de jóvenes, surgió en Comude León el interés por seguir desarrollando la calistenia y street workout en León, para ello se busca crear una escuela de inicio en esta disciplina.

Por otra parte, se puso sobre la mesa el interés para que León busque la sede del campeonato nacional de calistenia y street workout en 2021.