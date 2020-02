'Calientan motores' con The Street Rally Guanajuato

León, Guanajuato; 28 de febrero del 2020.- En el marco del Rally México 2020 se presentó la primera edición de 'The Street Rally', evento que desarrollará dinámicas relacionadas al mundo del Rally, así como exhibiciones con corredores profesionales en las que los asistentes pueden ser copilotos

Unexpected should always be expected in the #WRC, but it is a statement stands truer for @RallyMexico than anywhere else 🇲🇽😱



🎥 Watch NOW some of the more extraordinary moments from #RallyMX 👇 — World Rally Championship - WRC (@OfficialWRC) February 28, 2020

'The Street Rally' se desarrollará los días 6, 7 y 8 de marzo, la sede será un centro comercial ubicado en el bulevar aeropuerto. Las actividades iniciarán desde las 10:00 am, será en el estacionamiento de este lugar dónde se llevará a cabo la exhibición con 10 pilotos, tres de ellos competirán en el Rally México 2020 siendo Ricardo Cordero, Gustavo Uriostegui y Enrique Meza.

Los demás son exponentes con kilometraje en el Campeonato Nacional de Rallies, el Campeonato Regional de Occidente u otros circuitos cómo Juan Pablo Labiaga, Gerry Hernández, Arturo Cordero, Guillermo Fonseca, Ramón 'El Pana' González, Alex Rodríguez y Fabián Muñoz

Los asistentes podrán ganar pases para ser copilotos en las pruebas de exhibición siempre y cuando concursen en otras dinámicas como un torneo del videojuego Mario Kart, simuladores de Rally con visores de realidad virtual, carreras de autos de control remoto.

Otras de los talleres recreativos será una zona de pits dónde se podrá competir contrarreloj en el montaje de neumáticos. El sábado 7 se realizará una ponencia especial con los pilotos Gerry Hernández, campeón absoluto del Campeonato Regional de Rally de Occidente y Memo Fonseca quien ha corrido en siete ediciones del Rally México.

Además de las zonas interactivas, los amantes de las colecciones podrán deleitarse las pupilas con la exhibición de más de mil autos miniatura, así como autos deportivos y clásicos de lujo.