Cadena lamenta falta de gol en Chivas

Zapopan, Jalisco.- Chivas tuvo oportunidad de ganar en casa pero las cosas no salieron como se esperaba, Ricardo Cadena estratega del cuadro rojiblanco reconoció que su equipo desaprovechó.

En balance general del partido ante Club León, Ricardo Cadena lamentó que su equipo no pudiera imponerse en casa, la contundencia no fue la mejor y eso derivó en la falta de gol.

“La realidad es que me deja una sensación amarga porque la intención siempre fue provocar el primer triunfo del equipo y tres puntos para la satisfacción de la gente, lamentablemente no ha sido posible”, señaló el técnico Cadena.

Con relación al arbitraje fue factor para anular un gol a Alexis Vega por análisis del VAR, además sancionar con expulsión a Luis Olivas, el timonel dijo no conocer cual es la línea de trabajo que toma el cuerpo arbitral.

“Hay situaciones en la que no me queda muy claro, tenemos que aceptar dentro de un juego la decisión del árbitro que va, revisa y decide. No fue favorable para nosotros y nos deja una sensación amarga el no celebrar los goles que hemos conseguido y que el VAR se ha encargado de anularlos”, ahondó el técnico.

Pese al sabor amargo, Ricardo Cadena externó todo su apoyo a sus jugadores, sobre todo a ‘Chicote’ Calderón que en el cierre de la primera parte erró un penal que pudo cambiar la historia.

“Nos deja para seguir trabajando, para seguir buscando la efectividad y contundencia en las situaciones que generamos. Todos los jugadores que están en el campo y fuera siempre van a tener mi apoyo, (a Calderón) de mi parte levantarle el ánimo y confianza”, agregó el líder del Rebaño Sagrado.

AMISTOSO

En vísperas del amisto internacional ante la Juventus de Italia, Cadena aseveró que toman el compromiso con la mayor seriedad ya que se trata de una vitrina importante.

“El compromiso que tenemos internacional lo enfrentamos con total seriedad, también queremos ganar, independientemente de que es un equipo de talla internacional muy importante. Viajaremos con 26 elementos hay posibilidad de darles participación a varios, también veremos a cuántos podemos recuperar”, finalizó Ricardo Cadena.