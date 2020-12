Buscará Nacho Ambriz saldar la deuda con León en la final

León, Guanajuato.- León ya está en la gran final del Guard1anes 2020 pero restan los 180 minutos más importantes del campeonato, donde Nacho Ambriz y los suyos buscarán coronar un par de años de futbol total.

“Al final uno va creciendo y bien dicen que de las derrotas se aprende, ya nos pasó en liguillas pasadas y todo esto a los jugadores les ha hecho adquirir más experiencia, son un par de años donde se viene reflejando el trabajo, ya en otras series manejar mal los resultados me costó quedarme fuera y todo esta en el compromiso, la unión, desde la pretemporada estuvimos conscientes de que había que preparase bien y estamos en la final, pero faltan dos partidos importantes”, señaló el timonel esmeralda.

Para dejar fuera a las Chivas “creo que manejamos bien el primer tiempo, queríamos encontrar un gol en los primeros 15 o 20 minutos, lo conseguimos y luego nos comportamos para manejar los tiempos, el equipo siempre se entregó, luchó y el triunfo es meritorio, así como el hecho de llegar a la final”.

Ambriz quiere la octava copa para la institución, esa es la deuda pendiente que viene arrastrando desde el año pasado cuando La Fiera cayó en la final frente a los Tigres.

“Lo he dicho antes, me gustaría jugar siempre igual, del tu por tu a donde vayamos, pero el equipo que llegue a la final de la otra serie será un rival muy importante, Cruz Azul tiene la ventaja pero nada esta dicho, Pumas puede reaccionar y entiendo que nosotros debemos salir a defender un estilo que nos ha venido dando buenos resultados”.

RESPONSABILIZA A LA PRENSA

El “domador” mostró su inconformidad por toda la polémica que se armó alrededor de Rodolfo Cota e incluso su reclamó fue directo hacia los medios de comunicación.

“Nos e vale porque ustedes (prensa) dicen que esto es un show, pero para la esposa, los hijos, los papás de Cota no es un show, seguro que no me equivocaré, fue gente de prensa la que meneó a la afición y eso no se vale, esto es futbol y el primero que saldrá a defender a los jugadores soy yo, hoy Cota les calló la boca como un verdadero profesional”, precisó.