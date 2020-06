Buscará Lucero Cuevas reinventarse con Las Fieras

Lucero Cuevas piensa en grande con León, desea comandar al equipo verdiblanco hasta una final y porque no, retornar a la selección.

“Para mi ir a León representa un gran reto, tengo muchas expectativas, objetivos claros que es darle una liguilla, una final a la gente de León y además puede ser un equipo que me ayude a crecer más, siempre he dicho que las cosas llegan en el momento justo y ojalá que estas metas personales las pueda cumplir”, dijo la ex goleadora de América y Tijuana.

Cuevas llega por un año y libre de lesiones, esas mismas que por momentos la llegaron a frenar con las Águilas, “afortunadamente ya estoy bien, si tuve algunas lesiones, un desgarre que fue muy difícil, pero ahora me he propuesto llegar a esa cifra de goles que alguna vez conseguí con América”.

Con la escuadra de Coapa fueron 30 anotaciones para la morelense entre la fase regular del Apertura 2017 y el Clausura 2018, mientras que en su único torneo en la frontera convirtió tres dianas en 630 minutos disputados.

Lucero dejó en claro en claro que “no tengo que demostrar nada, mis retos están puestos y yo estoy para ayudar al equipo, para que mis compañeras aprendan de mi y yo aprender de ellas, además es una responsabilidad grande con el club porque están confiando en mi y no quiero defraudar a toda esa gente”.

Lamenta situación de compañeras

La complicada situación financiera que ha venido dejando la pandemia en los clubes de México ha sacudido fuerte a la liga rosa, tanto que ya se contabilizan casi 100 bajas.

“Si nos ha afectado demasiado toda esta cuestión, conozco compañeras que siguen sin encontrar equipo, por cuestiones económicas de los clubes ellas han tenido que salir y los contratos que se han ofrecido están muy bajos, ojalá se pudiera arreglar esta situación y pues ahorita no hay de otra más que aguantar”, manifestó Cuevas.

Finalmente, la atacante aplaudió que la Liga MX Femenil se convierta en categoría libre ya que con esto los equipos incrementarán su nivel al contar con jugadoras de mayor oficio.

En números