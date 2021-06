Buscará Ariel Holan mantener a León en los primeros planos

Ariel Holan lo tiene claro, León será un equipo agresivo, ofensivo, pero que cuide el equilibrio en cada línea, donde los once jugadores ataquen y todos defiendan.

“Me gusta un equipo vertical, que piense en la portería rival, pero para competir también necesitamos crecer en equilibrio, eso es necesario para las grandes competencias, me gusta jugar golpe por golpe, pero reconozco que hay que estar equilibrados en las transiciones, luego debemos ser agresivos en la recuperación y en la pérdida, me gusta que los once defiendan, cuando se ataque lo haremos a partir del arquero y cuando defendamos será a partir del extremo izquierdo”, compartió el argentino durante su presentación ante la prensa.

El ex estratega de Defensa y Justicia, Independiente de Avellaneda, Universidad Católica y Santos de Brasil, sabe que asumir la dirección técnica de La Fiera no es cualquier cosa.

“Este es un desafió muy lindo, muy interesante en esta etapa de mi carrera, venir después de Ambriz que ha hecho un gran trabajo es un reto, pero venimos con toda la energía y mucho esfuerzo para mantener a León en los primeros planos del futbol mexicano”.

Holan ya viene planeando el Apertura 2021, para muestra, la incorporación de Elías Hernández y la llegada de otro par de elementos que el club está por revelar sus nombres.

“Junto a la dirigencia venimos platicando de roles y funciones, hay una buena base de futbolistas y hay algunos ajustes que estamos terminando de delinear, pero tampoco hay apuro porque como dije hay una gran base, pero desde el primer minuto hemos ido analizando con Jesús (Martínez Murguía) las opciones y continuamos en ese proceso”.

A trabajar con lo que hay

La pretemporada de Ariel Holan con León tendrá sus dificultades, todo debido a que no contará con plantel completo al tener el llamado de seis seleccionados, casos de Rodolfo Cota, William Tesillo, Santiago Colombatto, Joel Campbell, Jean Meneses y Ángel Mena.

“Es un contratiempo natural, los clubes debemos estar a disposición de esas coyunturas y empezaremos la pretemporada con la gente que tengamos, con esa gente que a la mejor no ha tenido tantas oportunidades y es una gran oportunidad para que demuestren sus condiciones, así que en todo esto siempre hay un lado negativo y positivo, lo malo es que no empezamos completos y la buena es ver a los que no tienen tanta actividad”.

Los verdes reportarán este próximo lunes a pretemporada y de inmediato viajarán a Pachuca, donde realizarán exámenes médicos y sus primeros entrenamientos en la Universidad del Futbol.

Hoy dimos la bienvenida a un entrenador, un maestro y un promotor del deporte.



