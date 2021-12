Buscan dos refuerzos para La Fiera

León, Guanajuato.- Para el mercado invernal, Club León analiza la opción de incorporar dos nuevos elementos como refuerzo, así lo adelantó Rodrigo Fernández, director deportivo de la inspiración esmeralda.

En un balance sobre el desempeño de Club León en la pasada campaña de Liga MX donde pelearon hasta la gran final, el directivo destacó el gran nivel de los jugadores.

“Contamos con un gran plantel, el más completo que hemos tenido y el balance ha sido positivo, tuvimos varias finales, unas las ganamos otra no, de eso se trata”, destacó Fernández.

De la opción para incorporar nuevos jugadores, reconoció que hay poco tiempo por lo que solamente consideran a dos refuerzos que cumplan con un perfil ofensivo y asistidor.

“Cada torneo que finaliza hay altas y bajas, del torneo de Apertura hacia el Clausura es muy poco tiempo el que se tiene tanto para trabajar como para realmente hacer algunos movimientos, siempre le hemos dado la importancia a mantener la base del equipo”, subrayó el director deportivo de Club León.

“Queremos darle fuerza al equipo, estaremos buscando, serán pocos, pero jugadores que vengan darle más fuerza sobre todo en asistencia y gol, se podría buscar por la banda, quizás atrás del 9, todo dependerá de algunos movimientos que tengamos dentro”, añadió Rodrigo Fernández.

DESMIENTE RUMORES

Ante las especulaciones de acercamientos sobre Meneses, Navarro, entre otros desmintió cualquier acercamiento, aunque están abiertos a escuchar ofertas, del que sí confirmó su continuidad es del chileno Víctor Dávila.

“Han sonado muchos movimientos, muchos nombres, jugadores de acá para Toluca, hasta Tigres, la verdad es que no hay nada, sabemos que tenemos muy buenos jugadores, seguramente muchos equipos quisieran tenerlos, no estamos cerrados, puede haber la posibilidad, seguramente va haber ofertas por ellos, pero hasta el momento no hay nada concreto”, finalizó Fernández.