Buscan adaptar beisbol mexicano a las nuevas exigencias del mercado

Con Horacio de la Vega en la presidencia, la Liga Mexicana de Beisbol se ha dado a la tarea de reinventarse, buscando darle al aficionado un producto de fácil consumo en el parque de pelota y a través de los medios de comunicación.

Tener juegos a siete entradas los martes y miércoles ha sido una de las decisiones más importantes que se tomaron para la actual campaña. Según información brindada por la misma LMB, un duelo de siete innings está oscilando en las 2 horas y 44 minutos de duración, mientras que los de nueve capítulos se acercan a las 3 horas y 34 minutos.

“Quisimos experimentar de manera controlada, los martes y miércoles son días de no mucha afluencia y por eso decidimos correr esos riesgos. No descarto la posibilidad de tener una liga a siete entradas, pero es muy temprano para hacerla, aunque tampoco descarto decir, sabes que, no funcionó en algunos estadios, no fue lo que queríamos para la tele, sin embargo, lo que tenemos claro es que los tiempos de juego deben tender a la baja”, comentó De la Vega en charla con Organización Editorial Mexicana.

De acuerdo a empresas de consultoría contratadas por el mismo circuito, una de esas Nielsen IBOPE, se ha podido constatar que el promedio de asistentes a un estadio de la liga mexicana ronda en los 4 mil, cifra que para De la Vega es fiel reflejo de que el “Rey de los Deportes” continúa llevando gente a los diferentes inmuebles.

“El beisbol tiene dos productos, uno es en el estadio y que dista mucho del producto de la tele, entonces el producto del estadio si puede estar en ese rango de tres horas, tres horas y media y la pasas bien, pero en la televisión pasa por un tema de contenido, es difícil cuando el juego dura cuatro horas y si este tema no lo sabemos trasladar hacia modelos que tengan impacto positivo en lo mediático a largo plazo, difícilmente habrá deportes que sobrevivan. El deporte no compite contra el deporte mismo, pero si contra otros contenidos variados y el que no se adapte a esos cambios va a morir poco a poco”.

Una liga sólida y viable

En dos años activos de gestión, tomando en cuenta que en 2020 la temporada fue cancelada por la pandemia, Horacio de la Vega presume una liga sólida en todos los sentidos, sobre todo en el económico, gracias a las alianzas comerciales que se han formalizado y que incluso han llevado a la LMB fuera del mercado nacional.

“En 2021 hubo un superávit de casi 100 por ciento, tuvimos el doble de ingresos, en la vida había pasado, la liga no era autosustentable, antes los equipos aportaban a la liga cierta cantidad de recursos, eso dejó de ocurrir en 2021, así que en estos dos años hemos tenido una liga financieramente viable y generando recursos de largo plazo”, aseveró.

Finalmente, De la Vega confirmó que ya hay avances significativos para que Querétaro y Chihuahua tengan una franquicia a partir de 2023.