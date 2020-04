Busca "Nickiller" la quinta victoria al hilo en la eLiga Mx

“Nickiller” y León están de vuelta a la acción en la e-Liga MX, donde este domingo van por un quinto triunfo al hilo que los mantenga en el liderato.

Rival que tiene enfrente, enemigo al que Nico Sosa le ha hecho ver su suerte: Jeison Lucumí (Querétaro), Gerardo Arteaga (Santos), Romario Ibarra (Pachuca) y el más reciente fue César Huerta (Monarcas Morelia). Los resultados en estos encuentros han sido de 3-2, 4-1, 1-0 y 5 goles a 2, respectivamente.

La Fiera suma 12 unidades, aunque en el inicio de la fecha seis ya se vio alcanzada por Santos que le pasó por encima a Puebla; de igual forma, a tiro de piedra también están Pumas y Atlético de San Luis, aunque ambos se quitarán puntos al medirse este domingo.

El uruguayo Sosa ha sido dominante, la gran sensación del certamen y ha dejado esperando por su oportunidad al “Jefecito” José Iván Rodríguez y a Ángel Mena.

“De momento me han dicho que mientras siga ganando voy a estar yo, así que muy feliz y comprometido, ha sido un comienzo de torneo bastante bueno y ya veremos hasta donde puedo llegar, ya dije antes que no tengo problema si me dejan toda la responsabilidad, pero hay otros compañeros que también quieren jugar”, manifestó Sosa.

Por su parte, Monterrey ya consiguió lo que en el torneo real no ha logrado: ganar y en este certamen virtual lo ha hecho en par de ocasiones, ambas con el canterano Eric Cantú, quien despachó a Necaxa y Querétaro. Los otros dos representantes rayados son César Montes y Luis Cárdenas, siendo este el “gamer” elegido de acuerdo a la rotación presentada.

En el Clausura 2020, La Fiera se impuso 3-1 a Monterrey con anotaciones de Ismael Sosa y doblete del “Chapo” Montes. ¿Será acaso que León volverá a faltarle el respeto al campeón de la Liga MX? Las acciones arrancan en punto de las 14:30 horas.

El Juego e-Liga MX Jornada 5