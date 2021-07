Busca Holan la "chispa adecuada" para León

León, Guanajuato; 30 de julio del 2021.- De cara a su segundo compromiso en el torneo mexicano, Ariel Holan asegura que aún está en búsqueda de la chispa que haga de Club León un conjunto protagonista, misión que tomará su tiempo ya que aún hay elementos que requieren adaptarse de manera óptima.

➡ Arantxa Chávez volvió a fallar en unos Juegos Olímpicos

Aunque la gestión de Holan arrancó junto con la pretemporada, el estratega no tuvo plantel completo ya que varios jugadores fueron llamados a torneos internacionales como la Copa América, Copa Oro y los Juegos Olímpicos, conforme han regresado los ausentes, el técnico argentino trabaja por encontrar la chispa ideal para La Fiera.

➡ Sin medalla individual, se despide Alejandra Valencia de Tokio 2020

"No es una excusa, es la realidad, no hemos tenido la pretemporada que hubiésemos querido pero es lo que hay, tenemos buenos futbolistas que tienen de a poco ir encontrando su nivel, tenemos que volver a encontrar la alegría, la chispa, la electricidad, eso es lo que estamos intentando para comenzar con la expectativa que tenemos", destacó Ariel Holan.

Aunque ya se incorporaron los elementos que acudieron a Copa América como Mena, Tesillo y Meneses, aún está pendiente la llegada de los participantes en Juegos Olímpicos y Copa Oro, razón por la que Holan canaliza su esfuerzo en afianzar su estilo táctico con La Fiera.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Autorizan el 50% de aforo para el juego León ante “Xolos”

"Hay que seguir profundizando en la manera en que queremos jugar futbol y rápidamente solidificar un juego entre una disparidad muy grande que hemos tenido entre los que están y no están y los que llegan, algunos con más minutos, otros con menos, tenemos que intentar amalgamar todo lo que no pudimos hacer en toda esta preparación, con el correr de los partidos vamos a encontrar esa eficacia y solidez que el equipo precisa para ser competitivo", ahondó el timonel argentino.

"Queremos un equipo que sea más vertical, más agresivo de tres cuartos de cancha para adelante, ese es el objetivo, insisto no hemos podido estar todos juntos, todavía faltan jugadores", agregó sobre el que añora sea su equipo ideal.

➡ El atletismo busca en Tokio 2020 a su nueva gran figura

Quien está próximo a sumarse es Santiago Colombatto, el argentino concluyó su participación en Tokio 2020 y se espera que durante el fin de semana llegue al Bajío. Otro caso específico es Santiago Ormeño que aún le requerirá un par de semanas su completa adaptación.

"Santi (Ormeño) tuvo una lesión en su último partido con Puebla, realmente no pudo hacer ningún entrenamiento (con León) y así se fue a Copa América, ahí tuvo pocos minutos, no pudo hacer una pretemporada, estamos tratando de priorizar un entrenamiento más intenso con él para que recupere el tiempo que él no pudo aprovechar, está a disposición pero ya para la siguiente semana estará en más ritmo de juego", expuso sobre Ormeño.

Finalmente, sin dar detalles reconoció que tiene estudiado a los Xolos, rival contra el que debuta como local.

"Hay que tratar de hacer el plan de juego y hacerlo de manera eficaz, hoy en el futbol no hay misterios, los niveles se han emparejado muchísimo, todos saben lo que hacen el otro en líneas generales y a grandes rasgos", concluyó el domador de La Fiera.