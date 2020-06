Busca “El Avión” Ramírez ser profeta en su tierra

León, Guanajuato; 11 de junio del 2020.- Tres años después, al “Avión” David Ramírez se le hizo regresar al máximo circuito y que mejor que con León, el equipo de su ciudad.

En la división de ascenso fue un torneo con Celaya, dos en Correcaminos y cuatro con Mineros de Zacatecas, donde disputó 48 juegos, 45 de estos como titular. Su regularidad y condiciones mostradas con la escuadra zacatecana, fueron las que acabaron por llenarle el ojo a Nacho Ambriz y es por ello que “El Avión” pide pista nuevamente para hacer despegar su carrera en la Liga MX.

“Siempre soñé jugar con el equipo de mi ciudad y ahora es una realidad, así que quiero trascender aquí, la verdad que me identifico mucho con el futbol de León, me gusta tener la pelota y eso es lo que mejor sabe hacer este equipo, entonces llego muy comprometido y a la entera disposición del entrenador”, manifestó el canterano de las Chivas.

Ramírez se caracteriza por ser un elemento plurifuncional dentro del campo, suele ir bien por los costados, de tal forma que puede ser usado como lateral y hasta de volante.

“Puedo jugar por derecha, por izquierda, la última temporada con Mineros estuve de lateral y a mi dónde me pongan voy a tener el objetivo de rendir al máximo, se que León ha venido desarrollando el mejor futbol y vengo con toda la motivación de pelear por un puesto”.

José David aseguró que volver a primera y ser tomado en cuenta por La Fiera “no es como un regalo, me lo gané a pulso porque siempre trabajé para regresar a Primera División y vaya que me costó bastante, no sé si sea mi última oportunidad, pero quiero hacer lo mejor para destacar y consolidarme que fue lo que me faltó en Chivas”.

A CAMBIAR LA TENDENCIA

Los antecedentes poco le importan al “Avión” Ramírez, esos que dicen que Miguel Velázquez, Juan Cuevas, Héctor Mascorro y Sebastián Fassi, jugadores que en su momento pasaron de Mineros a León, tuvieron escasa o nula participación.

“No puedo opinar de ellos, no se sus circunstancias, yo trataré de consolidarme y hacer mi historia. Ir a la división de ascenso no fue un retroceso, fue un aprendizaje, en estos tres años maduré en muchas cosas y sólo quiero decirle a la afición que en cada entrenamiento y en cada juego voy a dejarlo todo dentro de la cancha, me parece que las palabras sobran y los hechos hablarán”, concluyó el guanajuatense, cuyo contrato es por dos años.

En Números…

4 Torneos del “Avión” Ramírez con los Mineros de Zacatecas

3 Equipos en el máximo circuito para el mediocampista: Chivas, Pachuca y León

24 Años de edad para el nacido en la capital mundial del calzado