Bryan Lada, el salmantino que va por el sueño americano con los Dodgers de Los Ángeles

León, Gto.- Su nombre es Bryan Lara, es oriundo de Salamanca, cuenta con 16 años y es el primer guanajuatense en la historia que firmará para integrarse al sistema de sucursales de una organización de Grandes Ligas.

El primer paso está dado en busca de consumar su sueño de llegar al mejor beisbol del planeta, sin embargo, por delante viene lo más complicado, afianzarse, consolidarse e ir escalando peldaños para llegar al anhelado debut, en este caso con la franela de los históricos Dodgers de Los Ángeles, una institución que siempre le ha apostado al talento latino y en especial al mexicano, siendo el máximo ejemplo lo alcanzado por la leyenda Fernando “El Toro” Valenzuela.

Lara Ortega es un prospecto surgido de la academia que tienen los Bravos de León en conjunto con la Comisión Estatal del Deporte del Estado de Guanajuato (CODE). Su enorme talento y condiciones pueden verse desde que se para sobre el montículo, es capaz de desarrollar una recta que oscila en las 92 millas por hora y por esto y mucho más, es que los scouts de la novena angelina no dudaron en llevarlo a sus “granjas”.

Sueño cumplido

Bryan se enroló en la Academia Bravos-CODE en 2022, ahí comenzó a trabajar bajo las órdenes del coach Alfredo Peralta. Desde el inicio, aunado a sus cualidades sobre el terreno de juego, el de la capital petrolera llamó poderosamente la atención por su manera de entender el deporte y por como se conduce fuera del campo, siendo un joven de familia y que pondera la disciplina, el respeto y el amor por los que le rodean.

“Desde un inicio siempre supe que quería ser beisbolista, mi papá juega y yo cuando iba a verlo jugar me ilusionaba con algún día estar ahí. El beisbol es un deporte que me da alegría, me gusta verlo, es algo que me motiva y por eso quiero algún día llegar a lo más alto, quiero que todos sepan quien soy, que vean lo que puedo hacer y así todos estén orgullosos de mí, en especial mis papás que siempre han estado ahí apoyándome”, dijo el serpentinero en charla con El Sol de León.

Y luego de varios meses de trabajo en la academia, siendo incluso parte del roster que fue invitado a la pretemporada del primer equipo en este año, el salmantino fue invitado para un showcase que se realizó en Ensenada, Baja California, donde con esos pitcheos humeantes fue que cautivó a los scouts de los Dodgers.

Bryan relató el momento en que le fue dada la noticia de que pasaría a formar parte de Los Ángeles: “Estaba todavía en Ensenada, de repente me llama el entrenador, me dice que ya ni iba a formar parte de Bravos, que hasta ahí había llegado, de principio me puse triste, la verdad me saqué mucho de onda, pero rápido me dijo que ya no iba a estar aquí porque ahora pasaría a Dodgers y todo cambio”.

“En ese momento no me caía el veinte, estaba con otros compañeros, pensé que todo era una broma, pero no, sí era verdad y ahora esto que estoy viviendo es un sueño, pero sé que todavía falta mucho porque la lista de mis objetivos es muy grande”, agregó.

Lo que viene

Será en los próximos días cuando Bryan Lara esté viajando a la República Dominicana para ser parte de una liga de desarrollo, ese será uno de los filtros para a la postre, ir a los Estados Unidos para iniciar el peregrinar en el sistema de sucursales.

“Vamos a darlo todo, sé que no será fácil porque así como yo hay otros pitchers que quieren ir escalando, pero de mí depende, entonces vamos a trabajar duro, hay que manteneros enfocados y con la mente puesta en lo que quiero. Allá en Dominicana me voy a encontrar con otros lanzadores de otras condiciones, quizás hasta más avanzados y ante todo eso me voy a enfrentar. Estoy un poco nervioso, ansioso, pero ya con las ganas de estar allá y ponerme a lanzar”, aseveró el “guanajua”.

Por lo pronto, Lara ya luce la indumentaria oficial de Los Ángeles Dodgers, misma que le fue entregada en el Estadio Domingo Santana por Juvenal Soto, supervisor de scouts en México de la organización californiana y quien también destacó las cualidades del novel.

“Lo de Bryan es muy completo, su comando, sus rompientes, sus picheos secundarios están por encima del average y tiene esas condiciones que para los Dodgers son especiales en su cuerpo, en sus herramientas, todo eso genera que pueda llegar a ser un buen prospecto para llegar a Grandes Ligas, quizás un abridor a futuro, otro mexicano en las Grandes Ligas que sería algo muy importante”, señaló Soto.

Actualmente, Dodgers cuenta con uno de los programas de desarrollo más importantes de la Major League Baseball (MLB), teniendo a los equipos de Rancho Cucamonga Quakes de la clase A, Great Lakes Loons en A+, Tulsa Drillers en AA y Oklahoma City en AAA.

