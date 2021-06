Bravos remonta a Generales para romper maleficio en casa

León, Guanajuato; 1 de junio del 2021.- Con una trepidante remontada en el octavo capítulo, los Bravos de León vencieron 6 carreras por 3 a los Generales de Durango y se confirmaron como el equipo más enrrachado de la Liga Mexicana de Beisbol.

La tropa cuerera manejada por el estadounidense Tim Johnson ligó su sexto triunfo consecutivo y de paso ganó su primer duelo en el Estadio Domingo Santana, luego de que en la serie inaugural Algodoneros de Unión Laguna le completó una inesperada barrida.

Para los Generales todo se derrumbó en esa octava tanda cuando Ozzie Méndez dejó las bases congestionadas y luego el relevo de Marco Rivas tampoco hizo el trabajo. Fue un rally de cuatro rayitas para los dueños del terreno comenzando con imparables del “Guty” Murillo y “El Niño” Pérez, el primero productor de dos carreras, mientras que el venezolano Frank Díaz todavía se trajo una mas al plato con elevado de sacrificio al central.

Al igual que la semana pasada, los Bravos le hicieron daño al bullpen duranguense, aunque al abridor Tiago Da Silva simple y sencillamente no le encontraron la bola. El brasileño no sólo colgó cinco ceros, sino que además no permitió hits y ponchó a cuatro enemigos.

Generales timbró primero en “La Fortaleza” ante los pitcheos de Gabriel García. Todas las que llegaron al plato para la visita fueron en los spikes del colombiano Tito Polo, quien sólo en su última comparecencia sobre la caja de bateo pudo ser dominado.

Bravos se armó la voltereta desde el sexto inning, cuando frente al quisqueyano Wendolyn Bautista aparecieron las figuras Campana y Murillo para recortar distancias.

Loiger Padrón (1-0, 0.00 ERA), con abreviada labor monticular de un episodio, se anotó la victoria, Kender Villegas llegó a tres salvamentos en la campaña y Ozzie Méndez (0-1, 6.35 ERA) cargó con el descalabro.

Este miércoles el segundo de la serie se juega a las 19:15 horas, subiendo a la lomita de las responsabilidades Osmer Morales por Bravos y John Anderson por Generales.

La Pizarra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Generales (2-8) 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 8 0

Bravos (6-4) 0 0 0 0 0 2 0 4 X 6 7 2

PG: Loiger Padrón (1-0, 0.00 ERA)

PP: Ozzie Méndez (0-1, 6.35 ERA)

SV: Kender Villegas (3)