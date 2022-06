Bravos obligados a remontar en la segunda mitad de la temporada

León, Guanajuato.- En casa y ante un rival directo de la Zona Sur como lo son los Pericos de Puebla, los Bravos de León ponen en marcha este lunes la segunda mitad de la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol.

La novena cuerera no tiene de otra más que fajarse y empezar a sacar victorias, de lo contrario, pronto podría confirmar su tercera campaña sin playoffs. De momento, los manejados por Karim García son octavos de su standing con marca de 19 ganados y 29 perdidos, dos juegos por debajo de los Piratas de Campeche y a cuatro de distancia de los Tigres de Quintana Roo, quienes por ahora serían el último equipo clasificado.

Los Bravos saben hacer carreras, lo han demostrado en cada parque y batean para .301 luego de 48 compromisos, incluso muy cerca de ese .303 que tienen los Tecolotes de los 2 Laredos, el mejor récord de todo el circuito con 35-13. En lo individual, hombres como Joey Terdoslavich y Carlos Rivero se han mantenido encendidos con el madero, ambos se ubican por arriba de .325, al tiempo que Jairo Pérez parece ir retomando su mejor forma y la incursión del “Quijote” José Vargas, procedente de los Saraperos de Saltillo, también ha apuntalado el ataque, pero en especial la defensiva, siendo un guante bastante confiable por la inicial.

Sin embargo, el pitcheo continúa por los suelos, de hecho, la tropa guanajuatense es la más floja en este departamento con una efectividad del 8.31 con 581 hits tolerados, 362 carreras limpias, 79 cuadrangulares y 238 pasaportes. La gerencia ha movido sus fichas en el staff de lanzadores, recién se agregó gente como Leuris Gómez, Bradley Gonzáles y Thomas Melgarejo, pero no ha habido mejoría. El último de los ajustes en este sentido fue la llegada de Ronald Peña, quien ni siquiera ha debutado y a cambio se le dio las gracias al estadounidense Mitch Lively.

La buena noticia para los leoneses es que en esta serie podría reaparecer Luis Fernando Medina y también queda abierta la posibilidad de ver por fin a Niko Vásquez, cuyo regreso a “La Fortaleza” se hiciera oficial desde hace un par de semanas.

La rotación que enviarán los Bravos incluirá a Leuris Gómez (1-0, 2.25 ERA), Leroy Cruz (0-4, 7.75 ERA) y Bradley Gonzáles (1-0, 3.46 ERA), en tanto que Pericos verá las labores monticulares de Ruddy Acosta (3-1, 3.00 ERA), Gabriel Ynoa (2-5, 5.96 ERA) y Kurt Heyer (2-0, 5.49 ERA).

La Serie

Liga Mexicana de Beisbol

Pericos de Puebla Vs. Bravos de León

Fecha: 20 al 22 de Junio

Hora: 19:30

Estadio: Domingo Santana

Probables Abridores: Ruddy Acosta (3-1, 3.00 ERA) Vs. Leuris Gómez (1-0, 2.25 ERA)Gabriel Ynoa (2-5, 5.96 ERA) Vs. Leroy Cruz (0-4, 7.75 ERA) Kurt Heyer (2-0, 5.49 ERA) Vs. Bradley Gonzáles (1-0, 3.46 ERA)