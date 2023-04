Bravos hiló su quinta derrota tras perder la serie ante Olmecas

Si hubo quinto malo para unos Bravos de León que continúan arrastrando de fea forma la cobija en este inicio de temporada 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol. La novena manejada por Luis Mauricio Suárez fue dejada tendida en el terreno por los Olmecas de Tabasco, por lo que ha perdido su segunda serie del año, primera que disputa en gira.

Nueve episodios no fueron suficientes en el remozado Parque Centenario 27 de Febrero, así que se tuvieron que jugar extrainnings, donde la novena del sureste hizo de las suyas con un roletazo productor del “Niño” Heras. Para mala fortuna de la tropa del Bajío, la pifia se dio en la asistencia de Joey Terdoslavich cuando intentó la conexión a primera con el lanzador Román Méndez, sin embargo, no hubo out y Luis Barrera timbró en home la de la diferencia. Pizarra final de 5 carreras a 4.

Previo a eso, los “chocos” se habían adelantado en la parte baja del segundo rollo con el sencillo productor de Francisco Lugo, solo que la visita lo emparejó en el cuarto, gracias al limpio doblete del dominicano Xavier Batista, quien todavía está en búsqueda de su primer vuelacercas de la campaña.

En el sexto, ante los pitcheos de Manzueta, Rosa empujó la segunda de los Olmecas en fly de sacrificio y la tercera entró en los spikes de Ramón Hernández, luego del triple de Leo Heras que se internó hacia lo profundo del derecho.

Con jonrón de Terdoslavich, los leoneses volverían a recortar distancias, llegando a la octava entrada con dos rayitas de desventaja. Pedro Meré, manager de los de casa, buscó encaminar la victoria con el veterano Derrick Loop en el centro del diamante, solo que el estadounidense no pudo realizar el trabajo y los Bravos lo empataron a cuatro con el doblete productor de dos carreras a cargo del venezolano Jairo Pérez.

Parecía que los guanajuatenses por fin rompían el maleficio, solo que en un abrir y cerrar de ojos todo se le complicó al quisqueyano Méndez, combinándose con la desafortunada acción del “Vaquero” Terdoslavich. Mientras que Román Méndez fue el serpentinero perdedor, “El Chilín” Isidro Márquez se anotó la victoria. Bravos buscará este jueves el desquite; de lo contrario, será barrido una vez más.

La Pizarra



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E Bravos (0-5) 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 4 6 2 Olmecas (4-1) 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 5 10 1

PG: Isidro Márquez (1-0, 0.00 ERA)

PD: Román Méndez (0-1, 0.00 ERA)

HRS: LEO: Joey Terdoslavich (1)