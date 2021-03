Bravos de León ya tienen fecha para iniciar pretemporada

A partir del próximo 10 de abril los Bravos de León reportarán al parque de pelota Domingo Santana para comenzar con sus trabajos de pretemporada rumbo a la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Debido al tema sanitario, la tropa cuerera llevará a cabo su campo de entrenamientos en casa, sin embargo, desde la oficina se busca amarrar hasta una docena de juegos de preparación en diversos municipios del estado de Guanajuato, aunado a los tres compromisos frente a Sultanes de Monterrey en el marco de la Copa San Luis Potosí.

Por lo pronto, lo que se ha podido confirmar es que el proyecto de este año tiene en los controles al manejador estadounidense Tim Johnson, quien en 2020 se quedó con las ganas de debutar al frente de los Bravos debido a la cancelación de la temporada.

En lo que corresponde a la confección del roster, se han firmado elementos como Chris Roberson (OF), Félix Pérez (OF), Tony Campana, (OF) Alfredo Hurtado ©, Oliver Cervantes (P), Omar Sainz (P), Cristian Castillo (P) y Daniel Cruz (P), todos ellos procedentes de Sultanes, además de los debutantes Alex Reyes (P) y Markus Montelongo (IF). Quienes no estarán más con la organización leonesa son Matt Clark (IF), Omar Rentería © y Normal Elenes (P), cambiados a la novena de los fantasmas grises.

Será en los siguientes días cuando Bravos dé a conocer su lista de peloteros invitados a la pretemporada, recordando que en esta ocasión los planteles se ampliarán con el objetivo de tener reservas en caso de que exista algún bote de Covid-19 al interior de los clubes.