‘Boxer’ Méndez y Daniel Cortes buscarán triunfar en CGBS XIII

León, Gto.- La ciudad de León se coloca como epicentro de las disciplinas de contacto en Guanajuato, esto con la próxima celebración de la función ‘CBGS XXIII’. En este evento, el irapuatense Juan Manuel ‘Boxer’ Méndez buscará el título de Peso Gallo. Por su parte, el leonés Edgar López tendrá su debut en el profesionalismo.

De amplio recorrido por las jaulas de distintas promotoras, Juan Manuel Méndez alista los puños para enfrentarse en la pelea estelar ante el venezolano Juan ‘The Pony’ Campos, batalla en la que está en juego el campeonato de peso gallo de la promotora Coliseo Gladiadores Black Samurai.

“Es una gran oportunidad, primero Dios este título se queda en casa, he trabajado muy fuerte los últimos dos años, he venido a León a prepararme los últimos dos meses, me han apoyado muchas academias en mi preparación, sinceramente me siento muy fuerte, sé que voy a ganar”, resaltó ‘Boxer’ Méndez en rueda de prensa.

Sobre su contrincante sudamericano, adelantó: “Es un rival fuerte, es un rival que aguante mucho, pero no creo que me aguante mucho, será un espectáculo, van a disfrutar mucho.”

Ilusión a tope

Con rival por confirmar, el leonés Edgar Daniel López, dice adiós a su etapa como amateur y ahora alista los puños y sus mejores técnicas para salir triunfal en el que será su debut en el MMA de paga.

“Es una ilusión muy grande, después de un recorrido muy importante es momento de dar el siguiente paso, voy sin miedo y con muchas ganas por demostrarme de lo que soy capaz. En la jaula ya no importa lo que se hizo antes, eres tú contra el rival, me siento muy fuerte, he trabajado muy duro”, resaltó el Daniel López, cuyo récord amateur quedó en 38-1.

CGBS XXIII

Para la función ‘CGBS XXIII’ se trabaja en un cartel que integrará casi 30 peleas de diversos estilos de combate, entre ellos están pactados seis duelos de boxeo, seis de muay thai; tres de ellos de carácter profesional.

En lo que respecta al MMA se alista otra media docena de peleas amateur con categorías que van desde menores de 10 a los 15 años. Seguidas por la programación profesional con diez pleitos pactados, así como una más de combat jiu-jitsu.

La gran cita será el próximo 6 de julio en el Hotel Real de Minas Poliforum, la cartelera inicia a partir de las 16:00 horas. Entre todas las modalidades está confirmada la asistencia de combatientes de Guanajuato y otras entidades como Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas y Quintana Roo.