Blanco apela a la madurez en su regreso a León

León, Guanajuato.- Ocho años después, Alfonso Blanco regresa a León y su misión será empujar hacia la regularidad, esa que de a poco se le fue escapando durante los últimos torneos con Pachuca.

Blanco ya sabe lo que es defender la causa esmeralda, lo hizo en 2011 dentro de la división de ascenso, pero ahora las circunstancias y el momento son completamente diferentes.

“En la etapa anterior y honestamente lo digo a lo mejor no estaba tan maduro, ahora han pasado vivencias que a uno lo hacen estar más consciente de donde está parado, hoy encuentro a León ya en primera, con dos estrellas más, un club que es protagonista y por eso es que debo estar a la altura de lo que exige este club”, manifestó el cancerbero.

Seguir con los Tuzos en una tercera estancia que se prolongó por casi cinco años ya no era viable, más aún cuando el veracruzano aceptó que “había estado teniendo muchos altibajos y un día “El Conejo” Pérez me dijo que el portero que marca diferencia es el que es regular, yo en base a mi trabajo me gané el lugar en Pachuca cuando “El Conejo” se fue y estuve como titular en tres torneos, en un balance fui de menos a más, pero luego Martín (Palermo) tomó la decisión de pedir un portero, a lo mejor quería otras características y por eso regrese a la banca, no fue fácil, es difícil aceptarlo, pero ahora esta nueva oportunidad la tomo con muchas ganas”.

UNA FUERTE COMPETENCIA

Poncho busca minutos con La Fiera, pero ganárselos luce complicado cuando por delante esta un viejo conocido como Rodolfo Cota, con quien se formó en la cantera tuza.

“Cuando hemos estado Cota y yo hemos tenido buenas competencias y al final el mayor beneficiado es el club, también esta Memo (Pozos) y otra gente que puede responder, yo sé que Cota ganó títulos con Chivas, aquí en León ya jugó una final, pero que yo este acá también servirá para que Cota no afloje”.

León fue la primera y más atractiva opción que Grupo Pachuca le pudo poner sobre la mesa a Blanco, que también ha militado en la Liga MX con Cruz Azul, América y Necaxa.

“No es un secreto que a mí y a la directiva de Pachuca nos iba a venir bien un cambio y la primera opción que me dieron fue venir a León porque sonaba la salida de Sebastián (Fassi) y acá se iba a abrir un hueco donde podía pelear, así que fue la opción que más me llamó la atención porque era venir a un club ganador, que además tendrá torneo internacional el próximo año y saber que sigo contando con la confianza y el arropo de Grupo Pachuca me hace querer responder pronto y vengo con muchas expectativas”, concluyó “El Tami”.

En Números…

12 Torneos para Alfonso Blanco en su tercera etapa con Pachuca

2011 Año en que el guardameta jugó con La Fiera en la división de ascenso

27 Juegos en el ascenso los que llegó a disputar “El Tami” con León