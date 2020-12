Black Boy, el luchador que venció al Covid-19

León, Guanajuato; 05 de diciembre del 2020.- Ídolo de la lucha libre local, Black Boy cuenta con 20 años de trayectoria, periodo en el que ha aprendido que cada día surgen retos o rivales de gran dificultad, en este año, el contrincante más fuerte al que enfrentó fue al rudísimo Covid-19.

La batalla entre Black Boy y el temible Coronavirus fue inesperada para el luchador leonés quien se contagió cuando la infección alcanzó sus picos más altos en México.

“Me enfermé cuando tomaba fuerza en México, fue entre mayo y junio cuando me empecé a sentir mal, como si fuera una gripe, perdí el olfato, el gusto, no me sabía nada, si me llegó a dar temperatura pero no fue muy fuerte. Lo que sí hice fue mantenerme en cuarentena, me distancié de mis conocidos, estuve en casa varios días”, señaló Black Boy para El Sol de León.

Con el antecedente de que el Covid-19 es un rival que ha arrebatado miles de vidas en todo el mundo, el luchador leonés reconoce que tuvo temor, aunque el médico que lo atendió le pidió tener calma.

“En el momento en que me dijo el doctor que por los síntomas era evidente que tenía el Covid, sí me dio miedo porque no sabía que tan fuerte me podía pegar, con todo lo que salía en las noticias, de los muertos en México y en el mundo me preocupé”, comentó el hijo de Hércules León.

“Algo que me ayudó mucho a no sentir tanto miedo fue que el médico me dijo que tenía buena condición, por mi oficio de luchador siempre estoy en el gimnasio, me gusta cuidarme y el doctor me comentó eso, que las personas jóvenes y con hábitos como hacer ejercicio salían más pronto y no les pegaba tan fuerte, que esta era una enfermedad que afectaba más a los mayores o los que están enfermos de diabetes”, agregó el gladiador.

INVITA A PREVENIR

Sin requerir de hospitalización, Black Boy salió victorioso de este mano a mano por su vida contra el Covid-19, tras superar el contagio, el luchador invita a toda la población a prevenir.

“Decirles a todos que se cuiden, que tomen las cosas en serio, por descuidos o inconciencia se ha ido mucha gente, esta es una lucha de todos y solamente juntos podemos vencer”, finalizó el luchador.

Con dos décadas dedicadas al deporte de los costalazos, Black Boy se ha hecho de un nombre y reconocimiento, en dos etapas llegó a pelear en la AAA. Otros personajes a los que ha dado vida son Mini Maravilla y Hércules León Jr.