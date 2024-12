Eduardo Berizzo no tomará decisiones apresuradas en tema de refuerzos

León, Guanajuato.- Al “domador” Eduardo Berizzo no le corre tiempo. El tema de altas y bajas se decidirá en su momento y es que el entrenador del Club León desea tomar la mejor decisión para escoger a los futbolistas indicados que le den un salto de calidad al equipo.

“El mercado apenas se comienza a mover y no queremos apresurarnos, buscamos las mejores opciones, tenemos nombres decididos e iremos por ellos en cuanto podamos, pero ahora todavía es muy prematuro hablar de fichajes consumados.

Ahora mismo tenemos un plantel entrenando, soy muy respetuoso de la gente que tenemos y no quiero puntualizar en ciertos nombres para bajas o altas ya que eso lo irá marcando la pretemporada, pero si la idea es encontrar gente que nos haga mejor, que eleve el nivel del equipo para hacer un torneo muy bueno que se nos avecina en enero”, comentó “El Toto”.

Aquellos jugadores que no siguen en planes ya fueron avisados, solo que “no quiero apresurarme a decir nombres propios y que después me tenga que retractar, en este lapso pueden pasar un montón de cosas, pero ellos lo saben, solo que no me voy con hacerlos públicos, pero si les hemos explicado a cada uno cuales son los planes a futuro para el equipo, para mí, para ellos mismos y como lo he dicho, nuestra idea es que todos son suplentes y el entrenador escoge 11 para empezar los partidos, por eso todo mundo tiene que estar listo. La temporada pasada la corrimos de atrás por así decirlo, pero en esta hay que iniciar contra equipos muy fuertes y queremos ir por una temporada ilusionante”.

En este arranque de pretemporada, la misión será “instalar nuestra idea de juego, encontrar gente que la pueda desarrollar y que el equipo tenga una identidad definitiva, a partir de esa identidad enganchar y representar a nuestra gente, que la afición se sienta parte del equipo, creo que cuando logremos eso nos volveremos más fuertes, así que, a seguir desarrollando la idea, encontrar esos intérpretes adecuados y jugar cada vez mejor”.









SE LA JUEGA CON BLANCO Y JIMÉNEZ

Pese a haber existido un interés por el guardameta chileno Brayan Cortés del Colo Colo, el estratega esmeralda confirmó que para el siguiente torneo, Alfonso Blanco y Oscar Jiménez se mantendrán al resguardo de los tres palos.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Finalmente, Berizzo dio a conocer que el próximo 12 de diciembre el equipo viajará a Pachuca, donde permanecerá por espacio de 10 días y será en la misma Bella Airosa donde se tenga el primer ensayo frente a un adversario de la Liga de Expansión.

A su retorno a la capital cuerera, los verdes han confirmado un choque amistoso contra el Necaxa de un viejo conocido, Nicolás Larcamón.