Benjamín Mora se aferra al barco de los Rojinegros

Guadalajara, Jalisco.- Contrario a lo que la lógica pudiera dictar, Benjamín Mora no claudica al banquillo rojinegro, por el contrario reafirma su compromiso para seguir su lucha como estratega a pesar del desencanto que impera entre los aficionados.

Ante Club León, la escuadra encabezada por Mora sumó su décimo partido sin ganar, cifra que se divide en seis empates y cuatro descalabros, pese lo trompicado del certamen, para el estratega no hay cabida para dejarse caer ni siquiera para pensar en renunciar.

“Desde que nací no he renunciado a nada, al contrario he sido valiente para buscar revertir las situaciones de mi vida. No voy a renunciar siempre que vea que mis jugadores están al 100 por ciento decididos a luchar”, comentó Benjamín Mora.

La mala campaña ha permeado en el ánimo de los seguidores atlistas que en varias ocasiones desataron su frustración al grito de “¡Fuera Mora!”, ante las protestas sobre su equipo, el timonel ni pierde el rumbo y promete mejoría.

“Siempre soy el que primero que analizo los defectos y virtudes que podamos tener, hemos intentado diferentes fórmulas para obtener el resultado. Hemos perdido por la mínima en muchas ocasiones y hemos empatado en muchas ocasiones. Todos tenemos que mejorar, siempre hay espacio de mejora y lo vamos a seguir intentando”, agregó el técnico mexicano.

Finalmente, ante los rumores de aparentes diferencias entre sus jugadores señaló: “El equipo no está dividido, en los fracasos es cuando sale la fuerza para poder revertirlo, no me voy a rendir hasta que el equipo se encuentre con los goles y los puntos”.

Una vez que concluyó la rueda de prensa post partido, se pudo observar a Benjamín Mora regresar al terreno de juego para deambular por la cancha en un tono reflexivo. Por otra parte, dándole cabida a la polémica, entre los palcos del Estadio Jalisco se hizo notar la presencia de Marcelo Michel Leaño, quien se rumora como un posible candidato para llegar a la “madriguera”.