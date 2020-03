Benítez a mantenerse con vida dentro del PGA Korn Ferry Tour

Un inoportuno doble bogey en el hoyo 18, ha alejado a Juan Carlos Benítez de las primeras posiciones de El Bosque México Championship, cuando al torneo sólo le resta la ronda dominical.

“Fue una ronda complicada, no le pegué bien a la bola que es lo que venía haciendo bien en los días previos y eso me costó, pero al final creo que no es una ronda tan mala para como le pegué a la bola, así que no me voy tan frustrado”, manifestó el golfista poblano.

De qué es lo que sucedió en ese hoyo de cierre, Juan Carlos explicó que “las trampas no tienen mucha arena, así que el bastón rebota y por eso me fui al agua, después no pude hacer el approach y el putt, fue un doble bogey muy costoso, pero así son las cosas”.

Benítez es de momento el mejor mexicano en el evento correspondiente al PGA Korn Ferry Tour y de concluir en el Top 25, automáticamente obtendría su tarjeta para afrontar el Lousiana Open, próximo certamen de la gira de ascenso al PGA Tour.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Sigue Code Guanajuato a prospectos olímpicos

“Hay que seguir igual, tratando de pegar muchos greenes, eso falló en esta tercera ronda y la idea es darme oportunidades para birdie, necesito estar tranquilo, pero creo que tengo más motivación por lo que puede venir el domingo, ojalá nos vaya bien y podamos entregarle al país un buen resultado”.

Este es el primer torneo de Juan Carlos Benítez en el Korn Ferry Tour, aunque en 2018 fue miembro del PGA Latinoamérica, donde encaró nueve eventos, pero sólo libró un corte, el del Sao Paulo Championship.