Batalla Jorge Bava para dar con 11 ideal de Club León

León, Gto.- Pese al respaldo que da la directiva esmeralda a la gestión de Jorge Bava como técnico de Club León, es un hecho que el inicio del Apertura 2024 no fue el ideal, de 12 puntos posibles apenas se sumaron tres unidades. El mayor de los males está en lo complejo que ha resultado dar con una alineación titular, en cuatro fechas tuvo una base, pero no repitió once inicial.

Una derrota ante Pumas en la primera jornada y tres empates ante Pachuca, Puebla y Necaxa son el balance que sacó La Fiera antes de la pausa en la Liga MX para disputar la Leagues Cup.





Para su segundo torneo en el futbol mexicano, Jorge Bava tiene como ‘talón de Aquiles’ la falta de continuidad en un cuadro titular, entre las causas que imposibilitaron esto fueron las lesiones o molestias físicas de algunos elementos, así como la incorporación de refuerzos una vez iniciado el certamen, tal es el caso de Jordy Alcívar, Jhonder Cádiz, Luciano Cabral y el más reciente, el uruguayo Diego Hernández.

Base felina

Pese a esto, el combinado parece tener ya una base bien definida de elementos que han repetido en los enfrentamientos que se han dado en la Liga MX, especialmente en del medio campo para abajo donde resaltan Alfonso Blanco bajo los tres palos, junto a los defensores Stiven Barreiro, Adonis Frías y Paúl Bellón.

Otros que ya están fijos son el capitán, Fidel Ambriz en la contención, junto a Salvador Reyes y el colombiano Edgar Guerra, este último alternando como lateral o volante izquierdo. En punta, el que se mantiene como inamovible es Alfonso ‘Plátano’ Alvarado, quien a pesar de esta continuidad apenas registra un gol.

Variantes y experimentos

Entre los experimentos y variantes que se han dado en el cuadro verdiblanco, se presentan piezas como el canterano Luis Cervantes, quien únicamente arrancó en la primera fecha, misma jornada en la que también alineó de inicio Jesús Hernández.

El llamado ‘Primo’ repitió para la segunda fecha, después no volvió como inicialista, para esa misma segunda semana fue titular Ettson Ayón, aunque apenas jugó la primera mitad.

En las fechas tres y cuatro, ante la presión por dar con una fórmula exitosa, se dieron los movimientos del chileno Luciano Cabral en la defensa y del venezolano Jhonder Cádiz. Jordy Alcívar también tuvo su presentación para la cuarta jornada.

La experimentación exprés también se dio en la Leagues Cup, para la primera cita ante Portland se mantuvo la misma base de Blanco, Barreiro, Bellón, Reyes, Ambriz y Guerra, siendo las variantes en la titularidad del ‘Primo’ Hernández, Alan Medina, Alcívar y Cádiz.

Este mismo cuadro bosquejó la que puede ser la alineación definitiva de Jorge Bava, quien únicamente alternó al defensor Adonís Frías, al mismo tiempo que mostró a Jhon Mendoza desde el amanecer del partido.

Con miras a la reanudación de la Liga MX, Club León se esfuerza por contar con la mayoría de su plantel para afianzar el proyecto táctico de Bava, mismo que ha estado sujeto a críticas e incertidumbre por parte de un sector de la afición verdiblanca. Será el próximo 24 de agosto cuando la zaga felina vuelva a la cancha para medirse ante Santos Laguna.