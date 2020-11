Avanza Samantha Salas en su proceso de rehabilitación

Tras una nueva operación de hombro, ahora el izquierdo, la raquetbolista leonesa Samantha Salas avanza en su proceso de rehabilitación, aunque luce complicado que pueda volver a la actividad en este año.

Y es que después de siete meses de parón debido al Covid-19, recién el Tour Profesional Femenino de la especialidad (LPRT por sus siglas en inglés) regresó con el evento outdoor denominado 3 Wallball, mismo que se celebró en Las Vegas, Nevada, y el cual se adjudicó la potosina Paola Longoria, compañera de Salas dentro de la modalidad de dobles.

Por delante quedarían un par de torneos a efectuarse en diciembre, siempre y cuando la pandemia lo permita, se trata del TeamRoot.com en Kansas City y el Clásico Navideño en Millersville, Maryland. Ambos certámenes, pese al mes de distancia, resultan muy próximos a los tiempos de recuperación de Samantha, quien apenas hace unos días comenzó a soltar de nuevo el brazo en la cancha.

A través de sus redes sociales, “La Violenta” manifestó que “mi doctor me autorizó practicar tiros y estoy feliz. El pronóstico era hasta diciembre, pero soy disciplinada y nada es suerte, trabajo siempre por lo que quiero. El objetivo es seguir recuperando movilidad y fuerza, pero aún no puedo hacer movimientos muy explosivos, ni saltos. El hombro ha estado sanando y poco a poco recuperando fuerza y estabilidad, más movilidad y no hay dolor”.

El último certamen donde tuvo participación Salas Solís fue el Abierto de Boston, a inicios de marzo, logrando el segundo lugar en singles tras caer en la final contra Longoria y junto a ella consiguiendo ahí mismo el título por parejas.