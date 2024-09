Checo Pérez queda décimo en el GP de Singapur; apenas alcanza zona de puntos

El tapatío Sergio "Checo" Pérez logró sumar un punto de consolación en el Gran Premio de Singapur 2024 al terminar en el lugar 10, mientras que Lando Norris no tuvo rival y dominó de principio a fin la competición para llevarse la victoria por delante de Max Verstappen, quien evitó el 1-2 de McLaren al dejar a Oscar Piastri en el tercer puesto.

No existió mejoría, pero el esfuerzo por parte de Sergio Pérez ahí quedó. Sin el auto adecuado los argumentos del piloto mexicano quedaron cortos, tan poco rendimiento tiene en su “RB20” que eso quedó demostrado en Marina Bay.

Cuando el año pasado en un parpadeo Red Bull podía superar sin problemas a cualquier enemigo, eso ahora es imposible. Tanto era el poderío del toro rojo que cuando carecían los buenos resultados de inmediato las críticas iban directo para Sergio Pérez. No obstante, la realidad es distinta en esta parte de la campaña 2024 de la Fórmula 1 al grado que Verstappen también se ha quejado y no ha sido el piloto avasallador que lo llevó al tricampeonato.

Una cosa es no poder competir palmo a palmo ante McLaren, Ferrari o Mercedes, equipos históricos y en crecimiento. Otra es que el bólido de Pérez ni siquiera pudo hacer frente al Williams de Franco Colapinto y ni al Haas del alemán Nico Hulkenberg, dos acciones que evidenciaron las debilidades del auto del mexicano, distinto al de Max, a quien al menos le alcanza para pelear por el podio.

Max takes a P2 finish 🏆, while Checo fought his way from P13 to P10 with some strong overtakes! 💪



Result 🏁: NOR, Max 🫶, PIA, RUS, LEC, HAM, SAI, ALO, HUL, Checo 🙌#F1 || #SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/GY0RiT5Bpy — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 22, 2024

Si “Checo” Pérez logró meterse a la zona de puntos con el décimo puesto esto sucedió gracias a la buena largada que sostuvo una vez que se apagaron los semáforos en Marina Bay. El jalisciense arrancó en el décimo tercer puesto y con gomas medias en su estrategia se impuso a Yuki Tsunoda, Carlos Sainz y Alexander Albon para ganar posiciones importantes.

Sergio Pérez intentó mejorar su posición en el Gran Premio de Singapur

El mexicano quería más y delante de él se topó con un combativo Franco Colapinto a quien jamás pudo rebasar en pista. El argentino mostró sus credenciales para tratar de mantenerse en la parrilla de la F1 el año que viene y que mejor que hacerle frente a “Checo” y a un Red Bull.

Pérez Mendoza pudo deshacerse del sudamericano en esta batalla entre pilotos latinoamericanos gracias a que hizo primero su detención de 2.2 segundos en el giro 29, de los 62 pactados. El tapatío volvió a pista en el sitio 14 con neumáticos duros y poco a poco recuperó posiciones por el ingreso a boxes de otros competidores.

Con mayor ritmo y calentamiento en sus gomas, Sergio Pérez sacó las décimas necesarias para situarse por delante de Colapinto, quien perdió terreno en su parada. Desde ese instante el mexicano se mantuvo por delante del argentino y siempre estuvo por detrás de Nico Hulkenberg. “Checo” lo intentó, pero el ritmo de su monoplaza le impidió al menos escalar una posición más ante el aguante del alemán. Situación que por instantes complicó al propio mexicano pues mientras peleaba el noveno puesto eso permitía que Colapinto le respirara en la nuca.

Lo anterior propició que “Checo” no arriesgara más. Sostuvo el décimo puesto y por lo menos cosechó una unidad para que Red Bull no se aleje todavía más del Campeonato de Constructores.

Lando Norris sin problemas se lleva el triunfo

En la parte de adelante Lando Norris firmó un buen comienzo, resistió la poca presión que le hizo Verstappen y en una limpia carrera sobrellevó el triunfo, llegó a tener más de medio minuto de distancia sobre el neerlandés en una exhibición sobresaliente del británico.

Lando después se daría el lujo de bajar el ritmo para no desgastar más a su bólido en esta carrera larguísima y desgastante pues a pesar de que fue nocturna el calor incesante suele ser un factor importante. La competición se desarrolló sin la aparición de algún auto de seguridad y ni siquiera se apreció una bandera amarilla.

El británico del equipo papaya consiguió su tercera victoria en la actual temporada para remarcar el dominio actual de McLaren. Mientras que Max Verstappen se conformó con el segundo puesto y de nuevo el triunfo en Marina Bay se le resistió. Piastri, quien corre como si llevara años en el serial cerró el podio para seguir en un ascenso notable.

Atrás completaron el top ten George Russell, de Mercedes. Charles Leclerc, de Ferrari. Lewis Hamilton, de Mercedes; Carlos Sainz, de Ferrari; Fernando Alonso, de Aston Martin; Nico Hulkenberg, de Haas, y “Checo” Pérez, de Red Bull.





