Ford Bronco Raptor, la bestia está suelta

Si aquel equipo que desarrolló la primera generación de Bronco, a mediados de los años 60, pudiera ver cómo ha evolucionado hasta llegar a esta espectacular máquina para el off road, estarían muy orgullosos.

La nueva clasificación eleva las de por sí muy respetables prestaciones de la Bronco convencional a un nivel superlativo, no sólo estéticamente, sino con una serie de ajustes al tren motriz que la convierten en un vehículo capaz de enfrentar cualquier terreno.

Rines de 17 pulgadas de aluminio negro con aro decorativo / Tania Licón

Por fuera, los cambios se perciben de inmediato en las vistas laterales, donde las salpicaderas fueron ensanchadas no sólo para tener un espacio donde instalar el tremendo juego de rines de 17 pulgadas con neumáticos de 37 pulgadas, sino para que el recorrido de las nuevas suspensiones sean libres.

Para tener una mejor idea, la suspensión reconfigurada de Bronco Raptor es siete centímetros más alta, mejorando sus ángulos de entrada, ventral y de salida, lo que se traduce en mayor libertad en los caminos sin asfalto. En otras palabras, bajo su carrocería se encuentra un esquema Raptor HOSS 4.0 continuamente variable con amortiguadores Fox de válvula activa. Inclusive equipa una defensa frontal con un diseño que permite acomodar una lámina de protección en la parte baja de esta zona.

Volante calefactable con emblema Bronco y pantalla táctil de 12 pulgadas con conexión inalámbrica de Android Auto y Apple Carplay / Tania Licón

Una vez en el interior la sensación que te transmite es de poder y control absoluto. Destaca la calidad de marcha que ofrece, sorprendentemente confortable dado el tipo de vehículo del que se trata. No se tiene que hacer mayor esfuerzo para llevar por el buen camino la dirección o las imperfecciones del asfalto que nos llevó al Ajusco, simplemente desaparecieron a nuestro paso, y la altura de la posición de manejo te permite estar al tanto de todo.

El desempeño del motor EcoBoost de 3.0 litros turbo, que vive bajo el cofre de esta versión, así como la transmisión automática de 10 velocidades a la que está acoplado, fueron reconfigurados para que la Bronco Raptor se comporte como un lindo gatito sobre el asfalto, o como una fiera salvaje fuera de él, gracias a los 418 caballos de fuerza y a las 440 libras-pie de torque que genera.

Letras de FORD que se extienden por la parrilla rectangular de dos piezas / Tania Licón

Estas cifras son gestionadas por siete modos de manejo que ofrece: Normal, Sport, Lluvia, Remolque, Off-Road, Rock-Crawl y Baja y que, por medio de la electrónica, modifican la puesta a punto de estos componentes para sacar el mejor provecho en función de la superficie que se enfrente.

Pero eso no es todo, equipa otras amenidades tecnológicas para convertirla en una arma definitiva contra cualquier terreno, entre ellos, control automático de velocidad, desconexión electrónica de barra estabilizadora frontal, diferenciales bloqueables, tracción 4x4 y reducción de radio de giro en maniobras off road. No se le puede pedir más.

FICHA TÉCNICA

MOTOR 3.0L EcoBoost

POTENCIA 418 hp

TORQUE 440 lb-pie

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 10 V.

PRECIO $ 2, 214, 4000

Espejos laterales ajustables eléctricamente / Tania Licón

