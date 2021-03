Atraviesa León de sus peores rachas desde el ascenso

León, Guanajuato; 8 de marzo del 2021.- Desde su regreso al máximo circuito, esto en 2012, La Fiera se ha inmiscuido hasta en seis rachas negativas que implican tres juegos con derrotas consecutivas, aunque también posee otras dos que son dignas del olvido.

En el actual semestre y bajo las órdenes de Nacho Ambriz, los esmeraldas arrastran descalabros de 1 a 0 ante Cruz Azul, 2 por 1 frente a Puebla y mismo marcador contra América.

Pero el técnico artífice del bicampeonato, Gustavo Matosas, fue otro de los que sufrió con una seguidilla de tres tropiezos; de hecho, el uruguayo tiene la marca de más partidos perdidos en fila con León en los más recientes nueve años y esa es de cinco reveses en el Apertura 2014.

En aquel torneo, la escuadra panza verde no sumó de la fecha seis a la 11, precisando que en la nueve cumplió con su jornada de descanso. Las derrotas fueron ante Leones Negros de la U. de G. (1-0), Pachuca (1-2), Santos (2-0), Cruz Azul (1-0) y Monterrey (1-3).

De igual manera, con Matosas Paidon hubo un par de lapsos en el Clausura 2013 donde León alcanzó tres derrotas seguidas, primero de la jornada dos a la cuatro frente a Tijuana (1-0), Toluca (1-2) y Santos (2-0), así como de la ocho a la 10 contra Chivas (2-1), Puebla (0-1) y Monterrey (2-1).

Otro entrenador que vivió este tipo de rachas por partida doble fue el argentino Juan Antonio Pizzi en 2015. En el torneo de Apertura el equipo de la capital cuerera fue vencido por Monterrey (4-0), Pumas (1-3) y Puebla (1-0), en tanto que en el certamen de Clausura los tropiezos en fila se dieron ante Monterrey (5-1), Querétaro (4-5) y Chivas (1-0).

Asimismo, el León de Luis Fernando Tena sucumbió de la fecha tres a la cinco en el Apertura 2016 contra Pumas (1-0), Monterrey (0-3) y Tijuana (2-0).

Previo a los tres compromisos que se han perdido al hilo en este Guard1anes 2021, la última racha negativa para los felinos en fase regular había sido de cuatro derrotas en el Apertura 2018, dos que se cargaron a la cuenta del “Chavo” Díaz (1-2 Vs. Pumas y 3-0 Vs. Santos) y otro par al actual “domador” (0-1 Vs. Lobos BUAP y 1-2 Vs. Monarcas Morelia).

De 2012 a la fecha, la peor racha que ha sufrido La Fiera es de ocho duelos sin ganar, esa fue en el Clausura 2017 con Javier Torrente en el banquillo, aunque ahí la mitad fueron empates.

Rachas negativas de La Fiera…

Apertura 2014

Jornada

Resultado

Estadio

DT León













6

Leones Negros U. de G. 1-0 León

Jalisco

Gustavo Matosas













7

León 1-2 Pachuca

Nou Camp

Gustavo Matosas













8

Santos 2-0 León

TSM Corona

Gustavo Matosas













10

Cruz Azul 1-0 León

Azul

Gustavo Matosas













11

León 1-3 Monterrey

Nou Camp

Gustavo Matosas















Apertura 2018

Jornada

Resultado

Estadio

DT León













8

León 1-2 Pumas

Nou Camp

Gustavo Díaz













9

Santos 3-0

TSM Corona

Gustavo Díaz













10

León 0-1 Lobos BUAP

Nou Camp

Ignacio Ambriz













11

León 1-2 Monarcas Morelia

Nou Camp

Ignacio Ambriz













11

León 1-3 Monterrey

Nou Camp

Gustavo Matosas















Guard1anes 2021

Jornada Resultado Estadio DT León

8 León 0-1 Cruz Azul Nou Camp Ignacio Ambriz

9 León 1-2 Puebla Nou Camp Ignacio Ambriz

10 América 2-1 León Azteca Ignacio Ambriz





Clausura 2013

Jornada Resultado Estadio DT León

2 Tijuana 1-0 León Caliente Gustavo Matosas

3 León 1-2 Toluca Nou Camp Gustavo Matosas

4 Santos 2-0 León TSM Corona Gustavo Matosas





Clausura 2013

Jornada Resultado Estadio DT León

8 Guadalajara 2-1 León Omnilife Gustavo Matosas

9 León 1-0 Puebla Nou Camp Gustavo Matosas

10 Monterrey 2-1 León Tecnológico Gustavo Matosas





Clausura 2015

Jornada Resultado Estadio DT León

11 Monterrey 5-1 León Tecnológico Juan Antonio Pizzi

12 León 4-5 Querétaro Nou Camp Juan Antonio Pizzi

13 Guadalajara 1-0 León Omnilife Juan Antonio Pizzi





Apertura 2015

Jornada Resultado Estadio DT León

12 Monterrey 4-0 León BBVA Juan Antonio Pizzi

13 León 1-3 Pumas Nou Camp Juan Antonio Pizzi

14 Puebla 1-0 León Cuauhtémoc Juan Antonio Pizzi





Apertura 2016

Jornada Resultado Estadio DT León

3 Pumas 1-0 León Olímpico Luis Fernando Tena

4 León 0-3 Monterrey Nou Camp Luis Fernando Tena

5 Tijuana 2-0 León Caliente Luis Fernando Tena