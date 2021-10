Atletas leoneses abren temporada en pista

En sus marcas, listos… Fuera, se acerca una nueva temporada de pruebas para los representantes leoneses y por ello se organiza un chequeo de atletismo convencional y adaptado.

Este primer chequeo tiene la intención de evaluar las condiciones físicas y rendimiento de los integrantes de selectivos municipales que retoman su nuevo ciclo deportivo con miras a los Juegos Nacionales Conade 2022.

“Es el inicio de temporada para los chicos que van a Juegos Nacionales en 2022, es su primer chequeo para conocer en qué condiciones regresan y en base a eso hacer una planeación para el siguiente año. Estarán presentes los chicos que ya participaron y que ganaron medalla este año, es una forma de reiniciar su preparación”, comentó el entrenador Rogelio Pérez para El Sol de León.

Las pruebas se realizarán durante el fin de semana, iniciando este sábado en la pista Sabino Rodríguez de la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez y el domingo la sede será el Macrocentro León 1.

Este chequeo va dirigido para deportistas de categorías sub 23, sub 20, sub 18, sub 16, sub 14 y aunque no forman parte del sistema de competencias de los Juegos Nacionales, también participarán prospectos menores de 12 años clasificados en infantil mayor (10 a 12 años) e infantil menor (8 y 9 años).

“También se abren las pruebas a menores porque estamos buscando nuevos talentos, registrar algunas marcas que queden como precedentes para que podamos tener un respaldo oficial que nos de certeza y que nos permita más adelante registrar a los muchachos a su primeros eventos oficiales”, ahondó el coach Pérez.

Las pruebas a evaluar serán 60m, 75m, 80m, 100m, 150m, 200m, 300m, 400m, 600, 800m en velocidad y para el medio fondo habrá chequeo en 1500m, 2000m, 3000m y 5000 metros.

Futuras estrellas

Entre los medallistas leoneses de 2021 que se prevé acudan a las evaluaciones están Hannia Martínez, Ana Sofía Guerra, Sebastián Torres, Uriel López, Oscar Flores, Yelena Nuñez, Luis Madrazo y Cristian Medina.

En total se registraron 220 atletas de León y otros municipios como Celaya, Cortazar, Pénjamo, Juventino Rosas, Salamanca, San Francisco del Rincón y Comonfort.

Deporte adaptado

De igual forma, este cheque será la última revisión técnica para los representantes locales que acudirán a los Para Juegos Nacionales a desarrollarse del 19 al 25 de octubre en Cancún. En el paratletismo asistirán ocho leoneses, dos corredores de Juventino Rosas y San Francisco del Rincón y cuatro de Salamanca.