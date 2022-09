Atletas juveniles se presentan en Campeonato de Medio Fondo

León, Guanajuato.- Enmarcado por la celebración de la 42 edición de la Maratón León, el atletismo local organiza el Campeonato Juvenil de Medio Fondo 2022, competición a la que acuden corredores de Guanajuato y otras entidades.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Para dar validez a los resultados, el certamen es coordinado por la Asociación de Atletismo Guanajuatense, a la vez cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.

El Campeonato de Juvenil se llevará a cabo este sábado en la pista Sabino Rodríguez de la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez, las pruebas tendrán lugar de las 16:00 a las 20:00 horas.

A este evento acuden alrededor de 120 semifondistas, las categorías participantes son libre, juvenil élite, sub 20, sub 18 y sub 16, todas con registro abierto para la rama varonil y femenil.

Siendo Guanajuato la entidad anfitriona, abre sus puertas a deportistas provenientes de Querétaro, Jalisco, Veracruz, Estado de México, Puebla, Aguascalientes, Oaxaca y Ciudad de México.

Las pruebas por disputarse son los 800, 1500, 3 mil y 5 mil metros, las dos últimas disponen de una bolsa económica de 14 mil pesos a repartirse exclusivamente entre los tres primeros lugares de la división juvenil élite.

RESPONDE GTO

Entre los municipios guanajuatenses que buscan subir al podio están León, Victoria, Pénjamo, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Guanajuato capital, Irapuato y Celaya.

Siendo uno de los eventos que da cierre al ciclo competitivo de 2022 se tiene confirmada la participación de atletas que lograron medalla en los pasados Juegos Nacionales CONADE, el selectivo ‘guanajua’ se integra por casi 100 corredores.

Deportes León vuelve a enfrentar a un rival de la MLS

Entre la baraja resaltan los medallistas de Juegos Nacionales CONADE Hannia Yaneska Martínez y Mario Uriel López, ambos se presentan en la élite juvenil, también está Argelia Jacobo en sub 18 y Valeria Salas en sub16.

Otros que van por medalla en este en la división élite del Campeonato Juvenil de Medio Fondo son Ana Sofía Guerra, Alejandro López, Juan Ismael Chía, Gabriel Espinola, Ulises González, Armando García, Zack Zamudio, Diego Soria, Esmeralda Rico, Alberto Isaguirre y Sonia González.