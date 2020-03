Atletas guanajuatenses viven suspenso de cara a Tokio 2020

León, Guanajuato.- Será en un lapso no mayor a las cuatro semanas, cuando se conozca el futuro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Y es que ante la pandemia de COVID-19 que azota prácticamente a todo el planeta, el Comité Olímpico Internacional y la organización local han ido cediendo ante la presión de los diferentes países y federaciones que exigen el aplazamiento de la justa veraniega, por lo que ahora se abrirán mesas de análisis para conocer cual es el panorama sanitario tanto en tierras niponas, como en el resto del mundo, de cara al 24 de julio, fecha en la que se pondrían en marcha los JJ.OO.

“En plena coordinación con el comité organizador de Tokio 2020, las autoridades japonesas y el gobierno metropolitano de Tokio, se comenzarán diálogos detallados para completar una evaluación del rápido desarrollo de la situación sanitaria mundial y su impacto en los Juegos Olímpicos, incluyendo el escenario de aplazamiento”, se dio a conocer en el comunicado oficial que el COI emitió este domingo.

De igual forma, se dejó en claro que la cancelación de Tokio 2020 no es opción, “esto no resolvería ninguno de los problemas, ni ayudaría a nadie, por lo tanto, la cancelación no está en la agenda”.

Así pues, los atletas alrededor del mundo deberán esperar un mes para conocer cual es el siguiente paso, si los Olímpicos se mantienen en la fecha original o si son postergados.

En lo que concierne al deporte guanajuatense, hasta hace algunas semanas eran 25 los deportistas que estaban todavía dentro del ciclo olímpico, seis de ellos proyectados para Juegos Paralímpicos, casos de los nadadores Raúl y Juan José Gutiérrez Bermúdez, Jesús Hernández y Ángel Camacho, además de Isabel Tavera, en el atletismo para ciegos y débiles visuales

En deporte convencional, el listado incluye a Nacho Prado (Ciclismo de Pista y Ruta), Gerardo Ulloa (Ciclismo de Montaña), Cinthia de la Rue (Karate), Anastasia Villanueva (Softbol) y Edgar Ramírez (Atletismo), estos cinco prácticamente ya con boleto en mano, mientras que los que siguen buscando marcas son Liliana Ibáñez (Natación), Celia Pulido (Natación), Daniel Vargas (Atletismo), Laura Galván (Atletismo), Eduardo Rodríguez (Atletismo), Antonio Vázquez (Halterofilia), Gabriela Martínez (Tiro), Goretti Zumaya (Tiro), Mariana Nava (Tiro), Iván Nambo (Box), Francisco Venegas (Futbol) y Roberto Alvarado (Futbol).