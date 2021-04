Atlas es prueba superada; Nacho Ambriz ya piensa en Toronto

Guadalajara, Jalisco.-- Nacho Ambriz reconoció que los tres puntos ante Atlas son el envión anímico perfecto para un León que ahora buscará el desquite contra Toronto FC en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

“Muy contento por el resultado, supimos aguantar las embestidas de los primeros 15 minutos y luego el inicio del segundo tiempo, así que tranquilo porque hemos vuelto a adquirir ese compromiso y el nivel futbolístico esta parejo, estamos bien todos y a recuperarnos porque ya estaremos viajando a Orlando para ese juego tan importante que tenemos”, manifestó el “domador”.

Y a diferencia de las primeras fechas, donde el campeón no encontró el rumbo, hoy en día Ambriz aseguró tener “un equipo muy nivelado, los once que mandamos estaban convencidos de ganar, estamos cerca de los puestos de arriba y ahora se nos viene un partido importante para la afición, para el club, pero sobre todo para nosotros mismos”.

“La verdad me deja muy conforme el compromiso que tiene el grupo, es cierto que no empezamos nada bien, pero yo que soy la cabeza del grupo estaba tranquilo porque el futbol no se olvida, ahora pusimos algo más que futbol ante un adversario que es dinámico y que sale rápido al contrataque, pero hay veces que se necesita jugar de otra manera y el equipo me parece que va aprendiendo eso”, agregó Nacho.

Asimismo, el técnico verdiblanco destacó la incursión de gente que no venía teniendo minutos como Gil Burón, Chuy Godínez, “El Puma” Gigliotti que se destapó con un doblete y hasta el juvenil Pedro Hernández, quien arrancó su primer juego en el máximo circuito.

“El nivel del equipo está en aumento, hay un gran ambiente, está el compromiso y al principio nos criticaron, nos dijeron que si teníamos campeonitis, pero la realidad es que no éramos tan malos y ahora todo gira en torno al compromiso que ha asumido el equipo y todos sabemos lo que nos jugamos”.

Finalmente, Ambriz reiteró que el tema de su renovación de contrato marcha bien y se dijo confiado en mantenerse por varios años más como estratega del Club León.