Asume Nacho Ambriz el fracaso de los Diablos Rojos

Nacho Ambriz aceptó su rotundo fracaso al frente de un Toluca, que al quedar antepenúltimo de la tabla de cocientes, deberá pagar una penalización de 33 millones de pesos.

“Aquí el único responsable soy yo y el que ha fracasado soy yo, me contrataron para entregar buenas cuentas, para no pagar esta multa y que lástima que el equipo mostró otras cosas hasta el final, porque lo hizo hasta ahora, esa la pregunta, pero fueron muchas derrotas, muchos goles recibidos, no nos hicimos fuertes en casa y el máximo responsable soy yo, así que avergonzado y apenado”, apuntó el timonel de los Diablos Rojos.

Ambriz fue tajante al momento de señalar que no hay nada, absolutamente nada, que se pueda rescatar en un paupérrimo semestre de la escuadra choricera.

“Difícilmente cuando pagas una multa se puede rescatar algo, hemos hecho un mal torneo y como dije, se recibieron demasiados goles, no nos hemos comportado a la altura, estoy apenado con la gente, con la directiva, al final nunca busco pretextos, fracasé y lo acepto”.

Por otra parte, Nacho descartó que su gestión se haya visto perjudicada por líos extra cancha de algunos elementos, por lo que únicamente se limitó a decir que “nunca hubo cosas extra futbol en el club, soy un tipo que habla de frente y que digo las cosas como las siento, todos me conocen en ese sentido”.

Finalmente, de lo que será su futuro con el Deportivo Toluca, puntualizó que “de mi futuro no me preocupo, trato de ser ecuánime en estos momentos, obvio no me siento nada bien por este fracaso, ha sido un torneo muy malo y todas estas son las consecuencias de no haber hecho una campaña aceptable, así que el futuro la verdad no sé cómo venga”.