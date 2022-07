Asegura Paiva que Dani Alves no es el defensa extranjero que busca León

León, Guanajuato.- León no le cierra las puertas a Dani Alves, con quien ya en su momento se llegó a tener un acercamiento, sin embargo, Renato Paiva fue realista y reconoció que por ahí no va la cosa sobre el extranjero que falta por llegar a la “guarida”.

“Ni idea del tema, sé que tiempo atrás se habló, pero en estos momentos no hay lugar con el central que queremos traer, nos quedaríamos con todas las plazas llenas y si me dices quieres a Dani Alves pues claro, que tiene 39 años, pues sí, pero jugó en Barcelona, un jugador de experiencia y este tipo de camerinos necesita jugadores de experiencia, es el jugador con más títulos en el mundo, lo que este camerino también necesita y ese conocimiento que tiene de uno de los mejores equipos que he visto jugar que fue el de Guardiola y él era uno de los cerebros de ese juego, para mí un ex jugador es el que deja de jugar y Dani no lo es, por algo Xavi lo mandó llamar, si pudiera venir encantado de la vida, pero no tenemos plazas de extranjeros, esa es la realidad”, explicó el portugués.

El timonel verdiblanco explicó que ya hay negociaciones por el central foráneo, incluso reveló que es seleccionado de su país, solo que el problema es que su equipo no quiere dejarlo ir tan fácilmente.

“Es un club que tiene un muy buen jugador y no quiere liberarlo, el jugador quiere venir y estamos en eso, las negociaciones son difíciles, hemos tenido jugadores que no pudimos pagar lo que el club pidió, otros que no pudimos pagar lo que el jugador ha pedido y en este momento encontramos un jugador que para nosotros puede aportar mucho, es internacional de su país y siempre digo, los buenos jugadores exigen negociaciones difíciles, pero tampoco es la única opción, estamos con tres posibilidades para no fallar y si el jugador es bueno debemos de esperar”.

Por último, el “domador” descartó la posibilidad de jugársela definitivamente con gente de la cantera, toda vez que chicos como Diego Luna e Ian Ramírez “no están listos y lo peor que puedes hacer es poner un joven cuando no está preparado porque va a sufrir, eso es anti desarrollo y pro frustración, jamás haré eso”, aseveró.