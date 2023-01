Asegura Lucas Di Yorio que La Fiera volverá a conectar con su gente

León, Guanajuato.- Lucas Di Yorio, el goleador esmeralda en el último torneo, no dudó ni un segundo al asegurar que La Fiera de Nicolás Larcamón va a conectar desde el primer encuentro con toda la afición leonesa.

Y es que para el argentino, este plantel al cual se le han sumado cinco refuerzos, dos de esos extranjeros, presume “intensidad, sacrificio y cuando tiene la pelota sabe que hacer con ella, sabe buscar también el momento para hacer daño, así que estamos preparados para afrontar este torneo de la mejor manera y llegar lo más lejos posible”.

Después de un año sin entrar a la fiesta grande, el objetivo está claro en la “guarida” y ese es “clasificar a la liguilla, no hay más, meternos entre los mejores ocho o cuatro, ir a esos cuartos de final que hace dos torneos que el equipo no lo hace y después es cuestión de trabajar juego a juego para avanzar lo más que podamos”.

Por otra parte, Di Yorio reconoció que tras posponerse la visita a Mazatlán del pasado viernes, el arranque del Clausura 2023 para los verdiblancos se ha hecho largo, sin embargo, el enfoque no se ha perdido y todo se encuentra listo para ir a buscar las tres unidades en casa cuando este lunes reciban a Necaxa.

“Estamos con muchas ganas de arrancar, al suspenderse el juego se nos ha hecho casi una eternidad, pero con las expectativas altas. Hemos hecho una gran pretemporada, lo primero fue trabajar en lo físico, luego en las ideas del entrenador, entonces siento que llegamos bien, tuvimos una semana más de trabajo y como lo dije, con muchas ganas de que inicie esto y demostrar para que estamos”.

PONDERA LO COLECTIVO

En su primer semestre como jugador felino, el pampero convirtió ocho tantos, lo que le llevó a estar peleando entre los máximos artilleros. Ahora, para esta temporada, el pampero no se pone cuotas, por el contrario apela al éxito y al trabajo grupal.

“Tuve un buen arranque, después un lapso donde todo el equipo no encontró el rumbo y volvimos a cerrar bien, pero no son tanto expectativas personales, acá la idea es que al grupo le vaya bien, que esté luchando y uno tratando de aportar lo mejor, tampoco es que me sienta con toda la responsabilidad de hacer los goles, solo quiero que inicie el torneo y que las cosas nos salgan bien”.

Finalmente, acerca de lo que le ha pedido el nuevo “domador”, Di Yorio explicó que “lo más importante es que tenga presencia en el área, pero si tengo la libertad de moverme por todo el frente de ataque, hemos entrenado movimientos y cosas establecidas, pero sigo sintiéndome con esa libertad de tomar decisiones en el último cuarto de la cancha”.

En Números

1 Torneo para Lucas Di Yorio defendiendo la playera del cuadro esmeralda

18 Juegos en los que participó el argentino durante el Apertura 2022

8 Goles convirtió el delantero en su campaña de debut en la Liga MX