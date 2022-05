“Ascender fue tocar el cielo con León”: Bi Chuy Arellano

León, Guanajuato.- Se dice que los aficionados de Club León son los más fieles de México, muchos aguantaron diez años en el infierno de la división de plata, a pesar de perder finales siguieron firmes, pero el futbol da revanchas y ahora la institución esmeralda cumple una década desde su ascenso, hecho que marcó la vida de muchos aficionados, entre ellos la de Jesús Arellano.

Famoso en toda la Liga MX por lucir una máscara de luchador en cada partido, Jesús Arellano reconoce que ascender fue un sueño hecho realidad, una hazaña que marcó a miles en el Bajío y a todos los fanáticos del buen futbol.

“Es increíble cómo pasa el tiempo, se cumplen diez años desde que volvimos a Primera (División) era algo con lo que muchos aficionados soñamos, el 12 de mayo a todos se nos grabó en el corazón, es una fecha inolvidable para los aficionados de Club León, siempre que me acuerdo se me pone la piel chinita porque ahí estuve, estuve en la tribuna, estuve con mi equipo”, comentó Jesús Arellano en charla para El Sol de León.

Conocido en las tribunas del Estadio Nou Camp como ‘Bi Chuy’, el enmascarado verde añade “En el futbol son unas por otras, nos tocó pasar por diez años peleando en Liga de Ascenso, perdimos finales, fuimos la burla de muchos, batallamos por malas directivas, jugadores ‘petardos’, hasta malos arbitrajes o tendenciosos, luchamos contra muchas cosas, pero siempre estuvimos firmes con el equipo”.

Luego de vagar por la entonces también llamada 1era A, el retorno del ‘Rey León’ abrió la puerta a muchos más logros que en la actualidad hacen del plantel cuerero uno de los más importantes del futbol mexicano.

“En la etapa en que estuvimos en Segunda, siempre hubo el miedo que cambiaran al equipo de ciudad y ese mismo miedo me dio cuando ascendimos, no sabías qué podía pasar, si de la noche a la mañana podrían vender la franquicia, pero eso no paso, se respetó el cariño que tiene esta ciudad por el equipo, hoy como siempre estoy orgulloso de mi equipo”, subrayó el aficionado.

12 MAYO

Sin duda que el 12 de mayo es ahora una fecha imborrable para todo seguidor felino, además del triunfo, el ambiente en el graderío fue único.

“Aquella noche había entre nerviosismo, confianza y pero no que querías hacer mucha expectativa, ya habíamos perdido tres finales, estaba la duda y el temor de que fuera otra derrota, pero los jugadores hicieron su parte en la cancha y los aficionados también presionaron en la grada, era una locura, una fiesta, conforme cayeron los goles de León todos tocamos el cielo”.

Además de los jugadores, soldados en la primera línea de fuego, un pilar para el triunfo fue la directiva encabezada por Jesús Martínez, el respaldo de Grupo Pachuca dio a los verdes bases firmes para reconstruir su grandeza.

“Hay que agradecerle a la directiva, hicieron un gran trabajo por León y lo siguen haciendo, en Segunda pagamos con lágrimas y sufrimiento tres finales que perdimos para volver a Primera, ahora podemos presumir tres nuevos títulos de Liga, se han logrado grandes cosas, León vuelve a su lugar como equipo de jerarquía, eso se lo debemos a la directiva”, finalizó Bi Chuy Arellano.