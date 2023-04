“Artie” Flores listo para arrancar su temporada en la F4 NACAM

Acabó el receso del piloto leonés Arturo Flores, quien este próximo fin de semana regresa a las pistas para afrontar la ronda inaugural de la Fórmula 4 NACAM que se correrá en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la capital del país.

El trazado de la Magdalena Mixhuca le trae gratos recuerdos a Flores, luego de que en 2021 en el marco del Gran Premio de México de la F1, logrará agenciarse la bandera a cuadros del serial regional en un cierre realmente dramático, mientras que el año pasado repitió podio, aunque ahora como tercer lugar.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Me siento feliz de poder estar nuevamente al volante, estoy listo para este primer reto y que mejor que hacerlo de la mano del RAM Racing y en una pista que me gusta tanto y que es la catedral del automovilismo en nuestro país”, manifestó el guanajuatense.

El ayuno para “Artie” ha sido reamente largo, tomando en cuenta que no pudo comenzar la temporada en la Fórmula 4 de los Estados Unidos, campeonato del que venía tomando parte con la escudería Gonella Racing, sin embargo, los entrenamientos no cesaron, como tampoco las diferentes pruebas realizadas en el simulador de manejo.

Tenis Sembrado principal del León Open cumple pronósticos en primera ronda

“Me parece que será un fin de semana importante porque venimos de un largo receso, pero en todo este tiempo me he estado preparando muy fuerte, tanto en lo físico, lo mental y por supuesto en el simulador, la verdad es que no hemos parado, hemos visto también mucho automovilismo, pero nada como estar arriba del auto, acelerar, sentir esa adrenalina, así que llegó listo y con la motivación de ir a pelear ese triunfo que ya obtuvimos”, apuntó.

De abril a octubre, serán siete fechas las que celebre la F4 NACAM, cinco de esas en la Ciudad de México: 15-16 de mayo, 4-5 de junio, 30 de junio y 1 de julio, 2-3 de septiembre y 28-29 de octubre, mientras que el par restante se efectuarán el 20 y 21 de mayo en Querétaro, al igual que el 7 y 8 de octubre en Puebla.