“Artie” Flores a repetir triunfo en la F4 NACAM dentro del GP de México

Justo en el marco del Gran Premio de México de la F1 que se corre este fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en la capital del país, el piloto leonés Arturo Flores buscará revalidar su victoria que el año pasado consiguió de manera dramática en la Fórmula 4 NACAM.

En aquella ocasión, antecediendo al show del “Gran Circo”, Flores se sumó al espectáculo sobre el asfalto con un impresionante rebase en la última curva. Esa bandera a cuadros significó uno de sus más importantes logros en 2021 y de paso consiguió afianzarse en la F4 estadounidense, donde actualmente se ubica entre los mejores 10 del estado del campeonato, pese a ausentarse por temas de Covid-19 en la fecha más reciente desarrollada en Alton, Virginia.

“Me siento muy orgullosos de ser mexicano y representar a mi país en mi tierra, en el evento más importante de todo el año, luciendo y corriendo con la imagen de grandes marcas y patrocinadores que han confiado en mí, de verdad todo eso me resulta motivante y me impulsa para seguir adelante con este sueño”, manifestó “Artie”.

De lo que fue ese memorable triunfo con un circuito de la Magdalena Mixhuca prácticamente lleno, el también integrante del equipo Gonella Racing apuntó que “fue de los mejores momentos, algo incomparable y tengo muchas ganas de defender lo que hicimos. Me siento preparado y ansioso de poder estar en una pista con tanta historia y compartiéndola con la categoría más importante del mundo”.

No hace mucho tiempo, el guanajuatense se presentó en la catedral del deporte motor mexicano, ya que hace mes y medio se enfrascó en una gran batalla en este mismo serial regional con otro oriundo de la capital cuerera como lo es Jesse Carrasquedo, quien actualmente busca un lugar en la Academia de Ferrari.

Luego de este compromiso, Arturo dará cerrojazo a su temporada en el vecino país del norte del 3 al 6 de noviembre en el Circuito de las Américas de Austin, Texas, escenario que el pasado domingo acogió el Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1.