Artemarcialista leonés es confirmado como juez para Mundial de Muay Thai

León, Guanajuato.- Peleador, entrenador y promotor de muay thai en Guanajuato, Adán “El León” Ramírez se suma a una delegación de jueces y referees mexicanos convocados para acudir al Campeonato Mundial de Muay Thai WMO 2025.

El también peleador profesional y fundador de la Academia Leones MT recibe esta convocatoria como cosecha a una exigente preparación y constante participación en cursos y certificaciones en México y en Tailandia, cuna del muay thai.

Deportes Supreme Fight Night SNF07: Peleas profesionales y amateur en León

“Ser considerado como referee para un Mundial es un honor muy grande para mí, me llena de mucha satisfacción, es un logro que se me da y que comparto con todos quienes han compartido este camino, entrenadores en México y Tailandia, compañeros del ring y mis alumnos. Ser parte de la convocatoria me ilusiona, pero el sueño será realidad una vez esté allá en el ring o fuera de él”, subrayó Adán Ramírez para El Sol de León.

Sobre su preparación rememoró: “Recibí mi certificación como juez y referí WMO (World Muaythai Organization) el 24 de septiembre de 2023 en Tailandia, esto después de una ardua semana de práctica donde tuve que aprender los comandos de indicaciones en tailandés y el reglamento. Culminé mi certificación, participando en un torneo amateur como juez y referí, en la escuela Luktupfah en Tailandia”.

En la misma escuela Luktupfah fue capacitado y avalado por la Kru Muaythai Association (KMA) y World Muay Boran Federation (WMBF), en ambas con registro ante el Ministerio de Cultura y Educación de Tailandia.

Su formación estuvo a cargo por el Gran Máster Chinawut Sirompan, presidente de KMA y WMO y Surachet Kaewwong conocido como Kru Bpu. Por su parte, en el arte del muay thai tuvo como formadores al mismo Kru Bpu, además de Pongpisan Chunyong “Kru Ton” y Pramarjan Veerayut, todos ellos reconocidos internacionalmente.

Para 2024 Ramírez volvió a tierras del sureste de Asia en calidad de promotor, además participó en el campamento Tiger Muay Thai donde fue entrenado por el Kru Serdao.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Mundial 2025

Conocido en los encordados como “El León”, el ahora Kru o entrenador, Adán Ramírez, forma parte de una docena de representantes mexicanos seleccionados por la Asociación Nacional de Escuela, Clubes y Academias de Muay Thai de México ANECAMM para auxiliar en la justa internacional que organiza la World Muay Thai Organization el próximo año.

Deportes Llega Supreme Fight Night a León con función estelarizada por Karla “Duraznito” Torres

La cita mundialista se llevará a cabo del 18 al 22 de mayo del 2025 en Bangkok, Tailandia. Además del juez leonés, la comitiva mexicana se integra por los tabasqueños Alendry Montero, Catalina Hernández, Mariel de la Rosa, Melissa Moscoso, Sheila Lilin y Yunuen León. De Tlaxcala están Cony Muñoz, Karla Muñoz y Jesús Conde, así como el veracruzano, Héctor Hernández.