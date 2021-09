Ariel Holan ve finales para León en el resto del calendario

León, Guanajuato.-- Antes de pensar en jugar una liguilla, La Fiera va por siete finales, así lo dejó en claro su “domador” Ariel Holan.

Y es que con una racha de cinco encuentros sin conocer el triunfo en la Liga MX, dos derrotas espalda con espalda, los esmeraldas han caído hasta el séptimo sitio de la tabla con 15 unidades, sin embargo, la buena noticia es que todavía cuentan con un duelo pendiente y su próxima cita será en casa.

“Tenemos siete finales, así las vemos, ahora la diferencia es que solo debemos focalizarnos en un solo torneo y tratar de separar bien los partidos, hubo juegos donde merecíamos ganar en todas las variables objetivas, habló de disparos a puerta, llegadas, posesión. La cantidad de puntos que hoy tenemos realmente es mentirosa, pero jugaremos siete finales para intentar terminar lo más arriba posible”, manifestó el argentino.

Holan ahondó en que “a nadie le gusta estar cinco juegos sin ganar, ni a los jugadores, ni al cuerpo técnico, ni a la afición, pero hay que ver el contenido de los juegos y eso es lo que me deja tranquilo. León quizás no es de las instituciones con más marketing y viene de ganar un torneo internacional (Leagues Cup), haberlo conseguido no es un tema menor y tampoco los futbolistas son máquinas, venimos de una descarga emocional y física muy grande, pero tampoco quiero que eso suene a excusa”.

Desde la perspectiva del timonel verdiblanco, el equipo ya tiene identidad, resta por alcanzar la eficacia hacia la recta final del torneo regular y luego en la fiesta grande.

“Identidad era lo primero que íbamos a buscar, lo dije desde que llegué acá, después íbamos a ir por la eficacia, así que cuando uno va ajustando su sistema de juego hay un margen de error hasta cierto punto alto, pero este grupo avanza, hemos recuperado jugadores, uno de ellos es “El Chapo”, Navarro, Ramiro (González), que sus lesiones no han sido fáciles, tenemos una gran cantidad de seleccionados, eso nos da el panorama de que cuando todos estemos al cien y al parejo vamos a dar mucho más”.

JUGARÁN SIN SU “ÁNGEL”

Ariel Holan lamentó el no poder contar con Ángel Mena para el duelo de este sábado contra el Atlético de San Luis, recordando que el ecuatoriano fue suspendido un cotejo por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

“Ángel es una pieza importante, pero Elías (Hernández) lo viene haciendo bien, creo que Jean (Meneses) y Elías estarán a la altura ante un equipo duro y el cual nos ofrecerá sus dificultades, pero dificultades nos las ofrecen todos los rivales”, concluyó el pampero.