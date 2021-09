Ariel Holan sin sensación de derrota tras empate ante Tigres

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.-- El empate sacado en “El Volcán”, después de tener a los Tigres casi sobre la lona en la primera mitad, es algo que valora hasta cierto punto el “domador” Ariel Holan.

Nos vamos con la sensación de que tuvimos buenos momentos y que merecimos ganar pero lamentablemente la alegría no es absoluta. Tuvimos un gran primer tiempo y podríamos haberlo definido.

“Con sabor a derrota no porque jugamos contra un gran equipo, de visitantes, obvio el balance no es de alegría absoluta porque queríamos ganar, tuvimos para hacerlo, pero esto es futbol y no considero que tengamos sensación de derrota, pero si un dejo de tristeza porque se nos escapó un partido que en el balance merecimos ganar”, manifestó el estratega de La Fiera.

En un análisis del compromiso, Holan subrayó que “fueron dos tiempos muy marcados, el primero de altísimo nivel, tuvimos para llevarnos una buena diferencia al segundo lapso y también no podemos dejar de lado que estuvimos 10 días sin jugar, fue un primer tiempo donde se corrió mucho, donde generamos contragolpes de 60 o 70 metros y luego en la segunda parte no pudimos mantener el balón como nos gusta, parte del mérito es de Tigres y la otra es que nos fuimos sintiendo con las piernas más pesadas, así que en un balance general insisto que merecimos ganar”.

Ahora, La Fiera deberá dar vuelta a la página ya que a media semana tiene un duelo a matar o morir frente a los Pumas en la Leagues Cup.

“Tenemos la bronca natural, pero eso se corre en unas horas y nos focalizamos para el partido del miércoles que es muy importante para nosotros. En lo físico me parece que no estamos tan mal, es cierto que nuestros seleccionados vivieron realidades diferentes, unos jugaron, otros no tuvieron minutos, los viajes en medio, entonces debemos administrar esas situaciones y ya haremos un análisis intenso de lo que viene”.

El argentino dejó a entrever que ante la UNAM podría realizar algunas rotaciones, dándole minutos desde el inicio a gente como “El Avión” Ramírez, Jean Meneses y un Santiago Ormeño que apenas entró un par de minutitos contra la “U” de Nuevo León.